El precio de la vivienda sigue desbocado en Llanes: nuevo máximo histórico, los pisos son un 17,43% más caros que hace un año

El precio de la vivienda sigue desbocado en Llanes y parece no tener techo. El concejo cerró el año con un nuevo máximo histórico, al alcanzar una media de 2.378 euros por metro cuadrado, lo que supone un 2,4 por ciento más que en noviembre y 17,43 por ciento por ciento más que un año atrás. La vivienda es en Llanes un 62 por ciento más cara que en el verano de 2012, según los datos que maneja el portal inmobiliario idealista.com. La tendencia al alza, según los expertos del sector consultados por este periódico, se mantendrá durante los próximos meses y previsiblemente se agudizará a medida que se acerque el verano.

Esos 2.378 euros por metro cuadrado que se están pagando de media en Llanes por la compra de vivienda suponen también, un mes más, el segundo precio más alto en Asturias, únicamente por detrás de Gijón, donde el precio medio se situó en 2.529 euros por metro cuadrado al finalizar el año. En el desglose por distritos, la villa de Llanes registra un precio medio de 3.190 euros por metro cuadrados, nuevo récord histórico también en este caso. Este precio está muy por encima de los que se registran en todos los distritos de Oviedo, incluido el centro y el casco histórico, y queda únicamente por debajo en toda Asturias del recogido en el centro de Gijón, 3.298 euros el metro cuadrado (máximo histórico).

Ribadesella, cuarta en el ranking

En el distrito que incluye a Posada, Niembru y Barru, el precio medio de la vivienda se situó en diciembre en 2.398 euros por metro cuadrado, un 19 por ciento más que un año atrás, aunque un uno por ciento por debajo del máximo histórico, registrado en noviembre. En la zona interior del concejo (Vibañu, Ardisana y Caldueñu), el precio medio de la vivienda está en 952 euros por metro cuadrado, un 12 por ciento por debajo de diciembre de 2024, cuando se registró el máximo histórico.

Por detrás de Gijón y Llanes, completa el "podio" Oviedo, con 2.170 euros el metro cuadrado, mientras que en el cuarto lugar se sitúa Ribadesella, donde el precio de medio de la vivienda es de 2.133 euros por metro cuadrado, un 3,7 por ciento menos que noviembre, pero un 9,7 más que en diciembre de 2024. El máximo histórico de Ribadesella se alcanzó el pasado mes de octubre: 2.197 euros el metro cuadrado.

Colunga, cerca del récord

En el informe correspondiente al mes de diciembre, el siguiente concejo de Oriente con la vivienda más cara es Colunga, donde el precio medio por metro cuadrado se situó en diciembre en 1.587 euros, lo que supone un 0,4 por ciento más que en el mes anterior y un 7,5 por ciento por encima de diciembre de 2024. En este caso, el precio medio de la vivienda está ya muy cerca de nuevo del máximo histórico, que se situó en 1.644 euros en junio de 2011.

Cangas de Onís registró al cierre de 2025 un precio medio de la vivienda de 1.548 euros por metro cuadrado, un 6,1 por ciento más que en noviembre y un 12 por ciento por encima de diciembre de 2024. No obstante, la cifra del mes pasado está lejos del máximo histórico, 1.851 euros el metro cuadrado, en marzo de 2011.

Ribadedeva y Piloña, fuera del listado

En el estudio correspondiente a diciembre tampoco aparece Ribadedeva, que un mes antes había registrado un precio medio de 1.467 euros por metro cuadrado, un 10 por ciento más que un año atrás. También en este caso el precio de la vivienda sigue muy por debajo del máximo histórico, 2.097 euros el metro cuadrado, en diciembre de 2011.

Tampoco aparece en el informe el concejo de Piloña, que en noviembre registró un precio medio de 744 euros por metro cuadrado, un 7,83 por ciento por encima del año anterior pero muy lejos del máximo histórico del concejo, donde la vivienda llegó a alcanzar los 1.237 euros por metro cuadrado en julio de 2011.

Parres, precios a la baja

Sí aparece en el ranking el concejo de Parres, con un precio medio de 970 euros por metro cuadrado, lo que supone, un 3,5 por ciento más que en noviembre y un 0,6 por ciento por debajo que un año atrás. Es uno de los pocos concejos en los que el precio de la vivienda bajó en los últimos 12 meses. El máximo histórico, en este caso, se registró en octubre de 2017, con 1.291 euros por metro cuadrado.

La media en Asturias se situó el mes pasado en 1.413 euros por metro cuadrado, lo que supone un 39 por ciento por debajo de Llanes, pero un 16 por ciento más que en el cierre de 2024. El máximo histórico en Asturias se alcanzó en abril de 2008, con 1.867 euros el metro cuadrado. En España el precio medio está en 2.639 euros, un 16,2 por ciento más que hace un año.