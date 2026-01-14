Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los últimos estudios del Paleolítico del valle del Sella, en el Arqueológico

El museo inicia mañana con una charla sobre El Cierro un ciclo que acompaña a la exposición de la UNED y la Universidad de Salamanca

Museo Arqueológico.

Ch. N.

Oviedo

El Museo Arqueológico de Asturias inicia mañana, a las 19.00 horas, un ciclo de conferencias dedicado a las últimas investigaciones sobre el Paleolítico en el valle del Sella. La primera sesión, "De 1958 a 2026: investigaciones arqueológicas en la cueva de El Cierro", la impartirá Jesús F. Jordá Pardo (UNED).

El programa acompaña a la exposición "Las poblaciones cazadoras, recolectoras y mariscadoras del Paleolítico Superior de la cuenca del Sella y su entorno", organizada con la UNED y la Universidad de Salamanca, que puede visitarse en la primera planta del Museo Arqueológico hasta el 1 de febrero. El ciclo continuará el 29 de enero con Alberto Martínez-Villa y el 5 de febrero con Mario Menéndez Fernández. Se abordarán yacimientos, subsistencia, tecnología lítica y arte rupestre del oriente asturiano y de los humanos modernos que lo habitaron entre 40.000 y 7.000 años antes del presente.

