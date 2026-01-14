Los últimos estudios del Paleolítico del valle del Sella, en el Arqueológico
El museo inicia mañana con una charla sobre El Cierro un ciclo que acompaña a la exposición de la UNED y la Universidad de Salamanca
Ch. N.
El Museo Arqueológico de Asturias inicia mañana, a las 19.00 horas, un ciclo de conferencias dedicado a las últimas investigaciones sobre el Paleolítico en el valle del Sella. La primera sesión, "De 1958 a 2026: investigaciones arqueológicas en la cueva de El Cierro", la impartirá Jesús F. Jordá Pardo (UNED).
El programa acompaña a la exposición "Las poblaciones cazadoras, recolectoras y mariscadoras del Paleolítico Superior de la cuenca del Sella y su entorno", organizada con la UNED y la Universidad de Salamanca, que puede visitarse en la primera planta del Museo Arqueológico hasta el 1 de febrero. El ciclo continuará el 29 de enero con Alberto Martínez-Villa y el 5 de febrero con Mario Menéndez Fernández. Se abordarán yacimientos, subsistencia, tecnología lítica y arte rupestre del oriente asturiano y de los humanos modernos que lo habitaron entre 40.000 y 7.000 años antes del presente.
