Enfrentamiento entre gobierno y oposición en Llanes por la falta de vivienda: "Es el problema más grave que existe ahora mismo en el concejo"

El problema del acceso a la vivienda volvió ayer a provocar una refriega política entre el gobierno y la oposición en el Ayuntamiento de Llanes. Durante un pleno, el PSOE, en la oposición, propuso un paquete de medidas para impulsar la vivienda pública y asequible, que fue rechazado por el equipo de gobierno, que integran Vecinos por Llanes y PP. El debate, no obstante, trascendió la propuesta concreta para convertirse en un agrio cruce de acusaciones sobre la responsabilidad histórica del problema de la vivienda en el concejo, el segundo con el suelo más caro de Asturias, solo por detrás de Gijón, como revelo LA NUEVA ESPAÑA este miércoles.

El concejal socialista Pablo Cueto expuso la urgencia del asunto, señalando las cifras publicadas por este periódico, que indican que Llanes marcó en diciembre un récord histórico de 2.378 euros por metro cuadrado. «El problema de la vivienda es el más grave que existe ahora mismo en Llanes», afirmó Cueto, quien cargó contra la «inacción» de la última década.

Críticas del PSOE

«Ni se promovió, ni se incentivó la construcción de ninguna vivienda pública en este concejo de Llanes en los últimos diez años», recriminó Cueto, en referencia al tiempo que lleva en el poder el alcalde, Enrique Riestra, de Vecinos por Llanes. Entre las medidas propuestas por el PSOE figuran elaborar un plan municipal a largo plazo, crear una mesa de trabajo con todos los actores sociales, actualizar el inventario de suelos públicos y poner en marcha incentivos fiscales para propietarios que ofrezcan alquileres de larga duración.

El Alcalde aseguró que comparte «plenamente» el diagnóstico sobre la gravedad del problema de la vivienda en Llanes. «Hay que intentar despolitizar ciertos problemas», dijo, abogando por grandes pactos en asuntos como la Sanidad, la Educación o la Vivienda. Sin embargo, desvió el foco hacia la «herencia» de los gobiernos socialistas, que, según subrayó, lastra al municipio. En especial, la gestión de la Reserva Regional del Suelo de Poo, a través un convenio firmado en 2007 por el Ayuntamiento y el Principado que nunca se cumplió.

«Vendimoss oro y compramos mirra»

Riestra relató que en la etapa del PSOE se realizaron permutas de suelo dotacional, de propiedad municipal, por suelos rústicos privados, en lo que calificó de «mala operación» para los llaniscos. «Vendimos oro y compramos mirra», aseguró, en referencia a una operación que cifró en 3,65 millones de euros y que, a su juicio, solo beneficio a tres empresas privadas y dejo al concejo sin suelo listo para construir vivienda pública.

«El PSOE de Llanes, después del cambio de terrenos dotacionales por terrenos rústicos y de no aplicar un convenio durante veinte años, no tiene autoridad moral para traer nada sobre vivienda a un pleno», sentenció el regidor, a la vez que anunció un pleno extraordinario para analizar aquellas permutas.

"Trabajar todos juntos"

En su réplica, Cueto cuestionó la credibilidad actual del gobierno, acusándolo de no destinar suelo municipal a vivienda tasada en el nuevo Plan General de Ordenación, actualmente en tramitación. Además, recordó que algunas de las ayudas que ahora incluyen los presupuestos municipales llegaron a ser tachadas de «esperpento» o «delirio» por el Alcalde cuando las propuso el PSOE hace meses.

El concejal socialista instó a pasar a la acción: «Tenemos que ponernos a trabajar, cada uno desde donde podamos, para aportar soluciones al grave problema de la vivienda». Y abogó por hacerlo «todos juntos», al margen de «intereses partidistas». En este sentido, Cueto propuso crear una mesa de negociación, un foro de diálogo con los sectores económicos, sociales y vecinales «sin colores políticos».

Negociaciones con la Consejería

Pese al clima de confrontación, el Alcalde esbozó las líneas en las que trabaja su equipo, subrayando las limitadas competencias municipales en materia de Vivienda. Mencionó la reactivación de las negociaciones con la Consejería de Vivienda, ahora en manos de IU, para destinar suelo de la Reserva Regional de Poo a este fin, la rehabilitación y adjudicación de antiguas escuelas a familias –ocho ya entregadas y cuatro pendientes–, y los incentivos para transformar viviendas vacacionales en alquileres de larga duración. También se refirió al Plan General, pendiente ya únicamente de la aprobación definitiva, como una herramienta fundamental para el desbloqueo de la construcción de viviendas.

El cierre del debate, con el rechazo de la moción socialista por los votos de Vecinos por Llanes y PP, dejó en evidencia, una vez más, la profunda fractura política que rodea a este problema social, pese a la coincidencia en el diagnóstico y en la urgencia de actuar.