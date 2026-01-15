El impresionante lugar de España en donde el mar forma chimeneas naturales de hasta 20 metros de altura que expulsan agua a presión: "Es un espectáculo"

Uno de los mayores espectáculos de la naturaleza se encuentra en el norte de España y más en concreto en Asturias. Los bufones de Pría y Arenillas, ubicados en el turístico concejo de Llanes, son los mayores y más increíbles de Europa, y probablemente del mundo. Así lo confirma un estudio liderado por el departamento de Geología de la Universidad de Oviedo, que ha realizado el primer gran análisis de las principales morfologías existentes en acantilados costeros del país.

En concreto, los investigadores comprobaron que los dos campos de bufones de Asturias "son la mayor concentración de este tipo de morfologías en Europa y posiblemente del mundo, una vez supervisada bibliografía científica y haber visualizado durante horas y horas fotos satelitales y aéreas".

Un espectáculo para la vista y para el oído

Pero, ¿qué son los bufones? Son formaciones geológicas en acantilados de roca caliza que actúan como chimeneas naturales, expulsando chorros de agua y aire hacia el exterior con un característico sonido de "bufido", debido a la presión del oleaje marino que penetra en las grietas y galerías subterráneas. El mejor mes para verlos es precisamente este, enero. Es cuando el mar está más agitado y hay mareas altas que pueden generar géiseres naturales de hasta veinte metros de altura.

Turistas en el entorno de los bufones, vistos desde Cuerres. Ana Paz Paredes / Ana Paz Paredes

Los bufones más conocidos de Asturias se encuentran en los concejos de Llanes y Ribadesella. Su observación resulta una experiencia inolvidable, pero siempre debe hacerse desde un lugar seguro. Esta zona cuenta con diversas oquedades con lo que hay que ir con mucho cuidado y atención para evitar accidentes, llevando a los niños de la mano. En la zona de los acantilados hay mucha piedra, con la que es fácil dar un traspié. El consejo es observarlos a una distancia prudencial y no asomarse nunca a los bufones pues, en un momento de salida del agua con mucha fuerza, puede hacer caer a la persona sobre la piedra que le rodea o, por contra, succionarla al interior del bufón.

Para llegar a los bufones más famosos, los de Pría

El recorrido comienza en la localidad de Llames de Pría, donde dejaremos el coche y continuaremos caminando por los impresionantes acantilados que se extienden frente a nosotros. Desde Llames, seguiremos la "Ruta de Los Bufones de Pría" (PR AS-57), que nos llevará por uno de los tramos más hermosos de la costa occidental asturiana.

Iniciamos el recorrido por un camino asfaltado hasta llegar a la playa de Guadamía, donde el camino se convierte en una pista de tierra. Continuaremos por esta ruta hasta llegar al "Bramadoriu", el campo de bufones más importante de esta ruta. Podremos disfrutar observando los numerosos bufones dispersos a nuestro alrededor y luego seguiremos por un sendero marcado con señales rojas, blancas y amarillas.

Un poco más adelante, nos encontraremos con un brazo de mar que se adentra en tierra. Podemos cruzarlo a través de un puente rocoso natural o bordearlo para ver el puente desde un costado.

El sendero continúa serpenteando por encima de los acantilados y nos llevará primero a la playa de Villanueva y luego a la playa de Cuevas del Mar. Descenderemos hacia esta última a través de un encinar de especial interés botánico.

Desde la playa de Cuevas, tomaremos la carretera que va hacia Nueva y, un poco más adelante, nos desviaremos a la derecha para regresar a Llames, alternando tramos de carretera y camino.