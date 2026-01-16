Todas las claves de Oriéntate, que convertirá a Llanes en el epicentro del cine asturiano, al descubierto: una semana proyecciones, encuentros y actividades

Llanes volverá a convertirse en el epicentro del cine asturiano con la celebración de la quinta edición de Oriéntate del 23 al 31 de este mes. La cita, dedicada única e íntegramente a la creación audiovisual hecha en Asturias, acogerá durante una semana proyecciones, encuentros y actividades que reafirman el compromiso del festival con los cineastas del territorio, la formación de nuevos públicos y la puesta en valor del patrimonio cinematográfico local.

Panorama Asturias

Panorama Asturias recoge una muestra de documentales y propuestas recientes vinculadas al territorio, con especial atención a proyectos de creación local y estrenos.

"Mi patrimonio en un minuto", estreno mundial de Javier Gutiérrez, recoge las miradas del alumnado del IES de Llanes, convirtiendo sesenta segundos en un espacio de exploración poética donde identidad, memoria y paisaje se condensan en pequeñas cápsulas audiovisuales que redescubren la esencia del concejo.

Frames de filmes que se preentarán en Oriéntate / LNE

"El Desahogo", documental de Alicia y Agustín Pilarte, se adentra en el interior de la Escuela de Teatro de Llanes para acompañar a un grupo de personas en el proceso íntimo y colectivo de sacar adelante una obra escénica, mostrando cómo el teatro transforma, une y revela nuevas formas de expresión personal.

En "Valle Blanco, Gallo Negro", Alex Galán construye el retrato de una mujer decidida a romper con el tedio invernal impulsando un insólito proyecto de avistamiento de urogallos, una aventura que, entre el humor y la melancolía, altera la quietud de un pueblo aislado y enfrenta a sus habitantes con la ausencia, el deseo y la imaginación.

En "Inverosímil", estreno mundial de Rubén Peña, una pareja de actores que rechaza un encargo por motivos éticos se ve arrastrada a una espiral de ambigüedad.

La programación se completa con la proyección de "You’re the One (Una historia de entonces)", obra dirigida por José Luis Garci en el año 2000 y en la que presenta un viaje íntimo al duelo y la reconstrucción emocional de una mujer que regresa a un pueblo asturiano para reencontrarse con su pasado.

Sección Oficial

El corazón competitivo del festival está formado por una cuidada selección de cortometrajes que reflejan la diversidad creativa, temática y formal del cine asturiano contemporáneo.

"Ius del Tiempo", de Roberto F. Canuto & Xiaoxi Xu, es un relato sensible sobre el encuentro entre un joven fotógrafo y un quesero marcado por viejos prejuicios, donde la creación artística y el trabajo artesanal se convierten en puentes inesperados entre dos generaciones y dos formas de mirar el mundo.

En clave más breve e irónica, "Snack de medianoche", el estreno mundial Diego Carmona, sitúa a su protagonista ante una simple máquina expendedora que, al negarle una chocolatina, desencadena una pequeña odisea nocturna donde el deseo y la frustración empujan a tomar decisiones cada vez más extremas.

"Fuera de juego", de Arantxa Sánchez Velarde & Daniela Molleda Rodríguez, propone un viaje íntimo en el que una visita familiar y una conversación aparentemente inocente abren la puerta a un pasado silenciado, obligando a su protagonista a replantearse su identidad y su manera de habitar el presente.

"Por amor al arte", comedia de Álex Corte & Adrián Neo, se adentra entre las bambalinas de una compañía teatral al borde del estreno para retratar, con humor y espíritu satírico, el caos creativo, los egos y las contradicciones de un oficio sostenido por la pasión incluso cuando todo parece desmoronarse.

Lía Lugilde presenta en "Saltar" un ensayo documental que, a partir de paisajes y testimonios, reflexiona de forma poética y directa sobre el suicidio y la huella que deja en un territorio donde la muerte elegida forma parte de la experiencia colectiva.

Priscila Alonso y Sergio Valbuena. / Ayuntamiento de Llanes

Tras conseguir una Mención Especial en la 63ª edición del FICX, llega a Oriéntate "Una mujer que conocí llamada Yudita", de Rodrigo Agüeria. El recuerdo de una mujer apartada del mundo se convierte en el símbolo de un silencio compartido, de una comunidad que prefirió no mirar y cuya memoria se va borrando con el paso del tiempo.

"Alimaña", de Juan Villa, traslada al espectador a una aldea remota donde un joven pastor, acosado por los lobos y por la sombra del pasado de su padre, lucha por sobrevivir en un entorno tan hostil como las miradas de quienes le rodean.

Cierra la selección el estreno en Asturias de "Matrioska", de Sergio Garai, una inquietante historia en la que un psicólogo recién enviudado se adentra en un proyecto de inteligencia artificial que desestabiliza sus sueños, su percepción de la realidad y la confianza en su propia cordura.

Jurado

El jurado de esta quinta edición está formado por profesionales de reconocido prestigio y perfiles complementarios dentro del sector cultural y audiovisual:

Javier Sampedro García, programador y gestor cultural. Exdirector del Centro Cultural Casa de Piedra y de la Biblioteca Municipal Íñigo Noriega Laso (Colombres), director durante veintiún ediciones del festival REC Ribadedeva en Corto y miembro de la Coordinadora de Festivales de Cine en Asturias (GABITU), es actualmente, técnico cultural en el Ayuntamiento de Llanes.

Celia Cervero, cineasta y montadora, miembro de la Academia de Cine Español. Ha trabajado en numerosos proyectos de ficción y documental, premiados en festivales nacionales e internacionales. Impulsora en Asturias de iniciativas como Educa y Cine, Docllanes y MELLA, que conectan educación, cine y comunidad.

Maije Guerrero, actriz, guionista, directora y dramaturga. Su obra transita entre el cine, el teatro y la narrativa, abordando cuestiones como la identidad, la violencia de género y la realidad rural. Su cortometraje Run Run Rabbit acumula más de cincuenta selecciones en festivales.

Actividad complementaria: Concierto

El festival acogerá el concierto de Ana de la Tassa, joven creadora asturiana que fusiona pop y canción de autor, reforzando el carácter interdisciplinar del evento. El concierto se celebrará de manera continua con la proyección de la Sección Oficial, el sábado 31 de enero, a las 19:30 h, en la Casa de Cultura de Llanes.

II Jornadas del Cine Asturiano

La tercera edición de estas jornadas, organizadas por la Academia del Cine Asturiano, tendrán lugar durante la quinta edición de Oriéntate (sábado 24 y domingo 25 de enero). Se trata de un encuentro para profesionales del sector en Asturias con el que se busca fomentar el análisis, el diálogo intergeneracional y la reflexión sobre el presente y futuro del cine hecho en Asturias.

Acto Premio LIC: Llanes

También en el marco del festival se celebrará el acto conmemorativo que pone en valor la distinción de Llanes como Lugar de Interés Cinematográfico (LIC), reconocimiento que sitúa al concejo entre los espacios más relevantes de la Península Ibérica por su aportación histórica y simbólica al audiovisual, compartiendo distinción con escenarios tan icónicos como el Desierto de Tabernas en Almería o la Tobis Portuguesa en Lisboa. Se trata de un reconocimiento a aquellos espacios que, por su valor histórico, artístico y simbólico, han contribuido de manera decisiva a la identidad audiovisual de nuestro territorio. El acto tendrá lugar el martes 27, a partir de las 12:00 h, en el Ayuntamiento de Llanes.

El acceso a todas las proyecciones es gratuito hasta completar aforo. Por motivos de aforo, algunas actividades requieren reserva de entrada gratuita a través de la plataforma Eventbrite (http://casaculturallanes.eventbrite.com). Para más información, puede consultarle la página web del Festival www.orientatellanes.com y seguir sus redes sociales bajo la identidad @orientatellanes.