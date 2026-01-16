Las cofradías del Oriente ingresaron 4,21 millones en 2025: mientras una tuvo un crecimiento brutal de capturas y ventas, las otras tres registraron fuertes caídas

Las cuatro cofradías pesqueras del oriente de Asturias cerraron el ejercicio de 2025 con unos ingresos totales de 4,2 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 6,46% respecto al año anterior. Este avance, no obstante, esconde realidades muy distintas: solo el extraordinario resultado de la Cofradía "Santa María de Sábada" de Lastres, cuyos ingresos se dispararon un 85,04%, logró compensar con creces los importantes retrocesos experimentados en Ribadesella, Llanes y Bustio.

El conjunto del sector desembarcó en 2025 algo más de un millón de kilos, un 13,49% más que en 2024, aunque este aumento en volumen no se tradujo de manera uniforme en mayores beneficios para todas las cofradías. La radiografía por puertos muestra un contraste pronunciado. Lastres no solo incrementó sus ingresos hasta los 1,64 millones de euros, sino que también elevó notablemente el volumen de capturas, que pasó de 262.422 kilos en 2024 a 355.754 kilos en 2025. Este salto del 35,75% en peso desembarcado fue el motor del crecimiento comarcal.

Pilar económico indiscutible

En el extremo opuesto se situaron Bustio, con una caída del 24,70% en ingresos y una fuerte reducción del 46,79% en kilos capturados; Llanes, cuyos ingresos bajaron un 17,04% a pesar de que el volumen retrocedió también de manera brutal, un 41,61%; y Ribadesella, que registró descensos más moderados, del 8,38% en ingresos y del 11,34% en volumen de pesca desembarcada.

Subasta de la primera angula de esta temporada en Ribadesella el pasado mes de noviembre: por la izquierda, Paulo García, alcalde de Ribadesella; José Manuel Viejo, del restaurante La Huertona; Ángel de Con, del Grupo El Campanu; y Manuel Buenaga, patrón mayor de la Cofradía riosellana. / LNE

El análisis por especies permite comprender mejor estos movimientos. En Lastres, la xarda se consolidó como el pilar económico indiscutible en 2025. Con más de 313.800 kilos vendidos y unos ingresos de 621.330 euros, esta especie aportó el 37,90% de los ingresos totales de la Cofradía. Le siguió el bocarte, cuya captura casi se triplicó respecto a 2024, alcanzando 94.553,3 kilos, generando 238.545 euros y representando el 14,55% de las ventas. La merluza, con menos capturas, mantuvo una contribución relevante, el 12,80%, con 35.126,3 kilos y 209.815 ingresados. Este dinamismo en especies de alto valor y volumen explica el impulso excepcional de Lastres.

Tendencia menos halagüeña

En los demás puertos la tendencia fue menos halagüeña. En Bustio, la angula fue la especie más valiosa, aportando el 35,84% de los ingresos (75.426 euros), a pesar de registrar un volumen modesto de solo 131,5 kilos vendidos, pero a un precio medio altísimo, de 573,52 euros por kilo. No obstante, estos ingresos no fueron suficientes para compensar los drásticos recortes en las capturas de merluza y xarda, que cayeron un 32,4% y un 56,9%, respectivamente.

La Cofradía "Virgen de Guía" de Ribadesella, mantuvo a la angula como su principal fuente de ingresos, con el 43,07% de los ingresos (211.387 euros), aunque su captura disminuyó ligeramente con respecto a 2024. Se registraron mayores volúmenes de bogavante y centollo, pero los ingresos globales cedieron.

La especie clave en Llanes

La situación en la Cofradía "Santa Ana" de Llanes fue similar. La merluza continuó siendo la especie clave, con una contribución del 23,74% a los ingresos (443.895 euros), aun con una reducción del 30,5% en kilos capturados. También se redujeron las capturas de merluza hasta 20.124 kilos, lo que supuso 98.061 euros vendidos. Más: las capturas de xarda cayeron en Llanes un 82,56% el año pasado; las de pixin, un 18,08%.

Puerto pesquero de Llanes. / Ramón Díaz

Los precios medios por kilo, que en especies como la angula superaron ampliamente en Ribadesella los 600 euros y alcanzaron un máximo de 5.125 euros el kilo, revelan la dependencia de recursos de alto valor pero, en muchos casos, de disponibilidad limitada y sujeta a fuertes fluctuaciones. La caída en volúmenes de capturas de xarda, merluza o sardina podría apuntar a cambios en los stocks, en los patrones de pesca o en las condiciones de los caladeros.

El pescado más desembarcado

En cuanto a las capturas globales, la xarda fue, un año más, la especie con más kilos desembarcados, 362.525, un 6,46% más que en 2024. La merluza fue la segunda especie más desembarcada en el conjunto de la comarca, 141.036 kilos, aunque esta cantidad supone un 30,14% menos que en 2024. El tercer lugar del ranking lo ocupa la sardina, con 120.124 kilos vendidos, un 64,72 menos que el año anterior. A continuación se sitúan el bocarte, con 94.553 kilos, un 159,96% más que en 2024, y el estornino del Atlántico, con 65.505, un 93,26% más.

El balance final para el conjunto de la comarca es positivo en términos económicos, gracias en este ejercicio al vigor de Lastres. Este puerto no solo ha incrementado sus capturas, sino que las ha orientado hacia especies con buena demanda y precios sostenidos. Para las otras tres cofradías, el reto inmediato parece ser la gestión de la disminución de volúmenes y la búsqueda de una mayor eficiencia o diversificación que permita estabilizar los ingresos.