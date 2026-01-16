Las diez fotos premiadas por reflejar, "con los pies en la tierra", los productos naturales de Cangas de Onís

Las autoridades locales entregaron ayer los premios del V Concurso de fotografía "Ciudad de Cangas de Onís", que tuvo como tema "Con los pies en la tierra: productos naturales de Cangas de Onís". Tal y como señalaban las bases se premiaron diez fotografías, con premio de 200 euros para cada una de ellas.

Las instantáneas ganadoras son:

"El fruto de un arduo trabajo", de Pilar García Rubio.

"Donde nace el sabor", de Santi de la Vega.

"Elixir de los dioses", de María Arias Quesada.

El mejor triguero", de Francisco Javier Domínguez García.

"El legado de la tierra", de Patricia Corral.

"La pomarada, el alma de la sidra", de Santi de la Vega.

"Muele el molín, molinero", de María Arias Quesada.

"Envuelto para regalo", de María Arias Quesada.

"Vendimiador al alba", de Francisco Javier Domínguez García.

"Botijo", de Laura Herranz López.

El concurso está organizado por el Ayuntamiento de Cangas de Onís.