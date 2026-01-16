Las diez fotos premiadas por reflejar, "con los pies en la tierra", los productos naturales de Cangas de Onís
El Ayuntamiento entrega los premios de la quinta edición de su concurso de fotografía
Las autoridades locales entregaron ayer los premios del V Concurso de fotografía "Ciudad de Cangas de Onís", que tuvo como tema "Con los pies en la tierra: productos naturales de Cangas de Onís". Tal y como señalaban las bases se premiaron diez fotografías, con premio de 200 euros para cada una de ellas.
Las instantáneas ganadoras son:
"El fruto de un arduo trabajo", de Pilar García Rubio.
"Donde nace el sabor", de Santi de la Vega.
"Elixir de los dioses", de María Arias Quesada.
El mejor triguero", de Francisco Javier Domínguez García.
"El legado de la tierra", de Patricia Corral.
"La pomarada, el alma de la sidra", de Santi de la Vega.
"Muele el molín, molinero", de María Arias Quesada.
"Envuelto para regalo", de María Arias Quesada.
"Vendimiador al alba", de Francisco Javier Domínguez García.
"Botijo", de Laura Herranz López.
El concurso está organizado por el Ayuntamiento de Cangas de Onís.
- Tienen 15 años, son gijoneses y han sido elegidos por Amancio Ortega para estudiar en Estados Unidos y Canadá: 'Será una gran oportunidad
- Muere el pasajero de un avión en el Aeropuerto de Asturias: una viajera y sanitarios de una UVI móvil desplazada (el aeródromo ya no tiene ambulancia) intentaron reanimarle
- De Madrid a Cornellana: la pareja que compró la casa de postas para escapar del ruido urbano y la contaminación
- Cura busca hostelero: el sacerdote de uno de los santuarios más visitados de Asturias ofrece regentar un bar a 1.200 metros de altitud
- Vox denunciará al Ayuntamiento de Oviedo ante el Principado por utilizar el Campo San Francisco como un 'recinto ferial
- El increíble 'boom' en Asturias por el ansiado eclipse solar: alojamientos casi llenos (incluso barcos) y 950 euros por noche
- Reabre una de las cafeterías más conocidas de Avilés (y no es el único cambio en el pequeño comercio local)
- Así será la gran parada del HUCA: con dos dársenas para absorber los 430 autobuses al día