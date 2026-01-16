La historia del cine en Arriondas, recogida en un documental que se estrena este lunes
El proyecto, impulsado por el instituto El Sueve, tiene carácter intergeneracional e incluye intervenciones, entre otros, de la célebre cantante y actriz Lilián de Celis
La Casa de Cultura "Benito Pérez Galdós" de Arriondas será sede este lunes 19, a las 18.00 horas, del estreno de un documental sobre la historia del cine en Arriondas.
Se trata de un proyecto que surge a partir de la lectura de un libro escrito por la escritora asturiana Paquita Suárez Coalla titulado "El día que nos llevaron al cine". Tras la lectura en clase, el instituto El Sueve inició un proyecto intergeneracional con los usuarios de la residencia y del centro de día de Arriondas. Fueron varios días grabando y entrevistando a los mayores sobre sus experiencias en el cine de hace décadas.
El documental también cuenta con la intervención de Fran Rozada, cronista oficial de Parres y colaborador de LA NUEVA ESPAÑA, que aporta datos históricos, asó como del alcalde, Emilio García Longo, de la célebre cantante y actriz Lilian de Celis, y de los cineastas Alberto Pardo y Fran Longoria, quien se encarga de grabar y dirigir el documental.
Profesorado y alumnado destacan que fue una experiencia "muy interesante", en la que simplemente se partió de una lectura y se terminó con un documental que narra la historia del cine en el oriente de Asturias.
El alumnado dio su punto de vista, pero el documental se centra principalmente en recoger los testimonios de quienes experimentaron el cine de antaño y como fue evolucionando por etapas en Arriondas.
