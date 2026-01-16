Llanes pavimenta el camino de Brañavieja, en La Borbolla, una obra adjudicada en más de 61.000 euros

El Ayuntamiento de Llanes ha finalizado los trabajos de pavimentación del camino de Brañavieja, en La Borbolla, que habían sido adjudicados en 61.873,35 euros, como uno de los seis lotes de un contrato que incluye también trabajos de pavimentación en las localidades de San Roque del Acebal, Porrúa, Rinsena, Villa, L’Acebal y L’Ingiestu, trabajos adjudicados en conjunto por un importe de 290.900 euros. En el caso de La Borbolla se abordó la mejora y pavimentación en hormigón talochado de este camino de Brañavieja, que hasta ahora se encontraba con firme de zahorra y cunetas de tierra.

Los trabajos se iniciaron con la limpieza y reperfilado de las cunetas en tierra existentes, salvo en el último tramo donde se ejecutó una cuneta revestida de hormigón. Al inicio del camino se demolió una obra de drenaje transversal que se sustituyó con un paso salvacunetas realizado con tubo de hormigón de 60 centímetros de diámetro. También al inicio del camino se ejecutó un sobreancho, que servirá como apartadero.

El camino de Brañavieja, en La Borbolla. / Ayuntamiento de Llanes

La pavimentación del camino se efectuó en hormigón talochado de 14 centímetros de espesor con mallazo de malla electrosoldada, por lo que fue necesario colocar encofrado lateral en ambos lados. El mallazo se colocó a 3-4 centímetros de la base y las juntas del hormigón se ejecutaron cada 6 metros. Con la conclusión de esta obra, el Ayuntamiento de Llanes da respuesta a la demanda vecinal de mejoras en el acceso desde La Borbolla a Brañavieja. La zona fue visitada tras finalizar las obras por los concejales María del Mar García Póo, de Medio Rural; Juan Carlos Armas, de Contratación y edil de zona del Valle Oscuru; y Miguel Ángel Alonso, concejal de Pueblos.