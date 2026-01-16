Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Llanes realiza desbroces y limpieza en Bricia, Belmonte, Hontoria, Piedra, Piñeres y Vibañu

Obras de limpieza y desbroce en varios pueblos de Llanes / A. L.

El Ayuntamiento de Llanes continúa con las actuaciones de los Planes de desbroce y limpieza de pueblos, que en el último mes han ejecutado trabajos en diversos puntos a lo largo de la geografía del concejo. De este modo, y comenzado por el área occidental del municipio, se ha procedido al desbroce, limpieza y rascado de cunetas en la carretera que discurre de Piñeres a Belmonte, en la parroquia de Pría, y así mismo se ha procedido a la limpieza, siega y desbroce de calles y espacios públicos municipales en la localidad de Hontoria.

En la zona central del concejo, por su parte, se ha procedido a la limpieza y acondicionamiento de la fuente de Vibañu. Y en la parroquia de Posada se ha ejecutado la limpieza y acondicionamiento de la carretera de acceso a Piedra, y también se ha procedido a la limpieza, desbroce y acondicionado de calles y espacios públicos municipales en la localidad de Bricia.

