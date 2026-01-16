La propuesta del PSOE de Llanes para dar "una respuesta estructural al grave problema de acceso a la vivienda que sufre el concejo"

El Grupo Municipal Socialista defendió este jueves en el Pleno del Ayuntamiento de Llanes una moción para el impulso de políticas públicas de vivienda asequible, con el objetivo de dar "una respuesta estructural al grave problema de acceso a la vivienda que sufre el concejo". La moción fue rechazada por los votos de Vecinos por Llanes y el Grupo Popular.

La iniciativa pone el acento en la necesidad de "pasar de medidas aisladas a una estrategia municipal planificada y sostenida en el tiempo, que permita garantizar el derecho a una vivienda digna y asequible, especialmente para población joven, familias trabajadoras y personas que desarrollan su actividad profesional en Llanes".

Entre las propuestas centrales de la moción destaca la constitución de una Mesa de Trabajo por la Vivienda Pública, concebida como un espacio de diálogo y coordinación en el que participen el equipo de gobierno, todos los grupos políticos de la Corporación, colectivos sociales, vecinales y económicos del concejo, así como instituciones autonómicas y sectoriales. Esta mesa tendría como finalidad analizar la situación actual, proponer medidas concretas y realizar el seguimiento de las políticas municipales en materia de vivienda.

El Grupo Socialista plantea además el impulso de incentivos y bonificaciones fiscales, como estudiar la posibilidad de reducciones en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), dirigidas a aquellas viviendas que se destinen a primera vivienda o al alquiler de larga duración durante determinados años, con el fin de "movilizar vivienda hacia usos residenciales estables y contribuir a moderar los precios".

La moción incluye también la elaboración de un Plan Municipal de Vivienda a largo plazo, la actualización y publicación del inventario municipal de bienes y suelo, y la identificación de suelos estratégicos para la promoción de vivienda pública, priorizando el alquiler asequible y la cooperación con el Principado de Asturias. En este marco, se propone "la cesión de suelo municipal para la construcción de vivienda pública y el aprovechamiento de programas autonómicos como 'Alquilámoste'".

Finalmente, el Grupo Municipal Socialista defiende que el parque público de vivienda en Llanes respete los índices estatales de referencia del precio del alquiler, "como garantía de acceso real a una vivienda asequible". Con esta iniciativa, el PSOE de Llanes subraya "la necesidad de situar la vivienda en el centro de la agenda municipal y de actuar con responsabilidad y visión de futuro para asegurar el desarrollo del concejo".