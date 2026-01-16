Ribadesella mejora el gimnasio terapéutico del Centro de Día

Los Servicios Sociales de Ribadesella cuentan con nuevos medios técnicos destinados a mejorar la movilidad de las personas usuarias tanto del Centro Rural de Apoyo Diurno (CRAD), como del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD). Se trata de una máquina de caminar, y de dos grúas de movilización.

Los usuarios del Centro Rural de Apoyo Diurno cuentan con una nueva máquina en el gimnasio terapéutico. Se trata de una cinta de caminar que ha adquirido el Ayuntamiento de Ribadesella y que completa los aparatos mecánicos de desplazamiento existentes, como son las barras paralelas de marcha y la plataforma con escalera y rampa.

Además, el gimnasio del CRAD ya cuenta con bicicleta estática, pedaliers, sistema de poleas de pared, espaldera, rueda de hombro, escalera de dedos, balones, pelotas de rehabilitación y pesas.

El objetivo de la nueva cinta, que llegó en la semana de Reyes, es la utilización por parte de las personas usuarias del CRAD que quieran caminar en un espacio seguro, sin riesgo de caídas, promoviendo así la independencia con el fin de mejorar la movilidad corporal y la capacidad cardio-respiratoria.

Cinta de caminar del CRAD de Ribadesella. / Ayuntamiento de Ribadesella

“Implementar los recursos que mejoren la movilidad de las personas usuarias y, en definitiva, su calidad de vida es algo prioritario y elementos como este contribuyen a ese fin”, comentó el concejal de Asuntos sociales, Santiago Traviesa.

Las actividades desarrolladas en el gimnasio, bien de manera grupal o individual y el uso de aparatos mecánicos, se adaptan a las características psicofísicas de las personas usuarias, siendo el fisioterapeuta quien diseña el contenido de las actividades físicas, que posteriormente se desarrollan con el apoyo del personal auxiliar del Centro. El alcalde, Paulo García, visitó el gimnasio y acompañó a los usuarios en los primeros pasos sobre el nuevo aparato para hacer ejercicio.

Las grúas adquiridas, una de transferencia y levantamiento y otra de bipedestación, tienen como objetivo facilitar la movilización de los usuarios tanto en el CRAD, como del Servicio de Ayuda a Domicilio.

La grúa de transferencia y levantamiento se utilizará con aquellas personas usuarias con problemas de equilibrio y pérdida de fuerza en sus piernas, pero que aún mantienen fuerza en los brazos para participar activamente en la movilización.

La grúa de bipedestación es especial para levantamientos desde una posición de sentado a pie, elevando a la persona usuaria hacia adelante y hacia arriba, en unos patrones de movimiento totalmente naturales y, al mismo tiempo, ejercitando los músculos de las piernas y el equilibrio.

“Son medios técnicos que facilitan enormemente el trabajo del personal de Ayuda a Domicilio y permiten una movilización segura también para el usuario, avances muy necesarios en la atención prestada por los Servicios Sociales”, concluyó Traviesa.