Susto en Caravia: rescatan a un hombre de 60 años que quedó atrapado en un pozo de 10 metros de profundidad

Un hombre de 60 años de edad tuvo que ser rescatado este viernes de un pozo de unos 10 metros de profundidad ubicado en las inmediaciones de la localidad de Cerracín, en el concejo de Caravia. Afortunadamente, el afectado salió del aprieto ileso.

La operación obligó al Grupo de Rescate a desplazarse hasta la zona del suceso con el helicóptero mediatizado del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA). Los rescatadores instalaron unos poliplastos para evacuar al afectado.

Uno de los rescatadores en el pozo en el que ocurrió el incidente. / 112 Asturias

Tras ser evacuado a un lugar seguro, el hombre abandonó el lugar caminando en compañía de un familiar. El aviso había llegado al 112 Asturias a las 15.26 horas, el Grupo de Rescate llegó al lugar del incidente a las 16.37 horas, el rescate finalizó a las 17.03 horas y el equipo llegó de nuevo a la base a las 17.20 horas.

El SEPA informó de lo ocurrido al Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU) y a la Guardia Civil.