Ya hay fecha para el Carnaval de Ribadesella y esta es la importante cantidad que se repartirá en premios a los mejores disfraces

Las inscripciones se abrirán el día 26, en la Casa municipal de Cultura.

Una edición anterior del Carnaval de Ribadesella / L. M.

Ramón Díaz

Ribadesella

El Ayuntamiento de Ribadesella ha convocado para el 15 de febrero la fiesta de Carnaval, en la que se repartirán 6.300 euros en premios entre los mejores disfraces. El desfile se iniciará a las 19.00 horas. Las inscripciones se abrirán el día 26 y se deben realizar presencial o telefónicamente, en la Casa municipal de Cultura.

