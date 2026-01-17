Ya hay fecha para el Carnaval de Ribadesella y esta es la importante cantidad que se repartirá en premios a los mejores disfraces
Las inscripciones se abrirán el día 26, en la Casa municipal de Cultura.
El Ayuntamiento de Ribadesella ha convocado para el 15 de febrero la fiesta de Carnaval, en la que se repartirán 6.300 euros en premios entre los mejores disfraces. El desfile se iniciará a las 19.00 horas. Las inscripciones se abrirán el día 26 y se deben realizar presencial o telefónicamente, en la Casa municipal de Cultura.
- Muere el pasajero de un avión en el Aeropuerto de Asturias: una viajera y sanitarios de una UVI móvil desplazada (el aeródromo ya no tiene ambulancia) intentaron reanimarle
- Cura busca hostelero: el sacerdote de uno de los santuarios más visitados de Asturias ofrece regentar un bar a 1.200 metros de altitud
- La cantante asturiana que triunfa con una orquesta gallega: 'Es muy exigente, pero me encanta y me he adaptado muy bien
- Las razones de Nacho Manzano para cerrar su restaurante de Oviedo con estrella Michelin: “Era imposible mantener el nivel por falta de tiempo”
- Este gigante de la moda cierra su último local propio en Oviedo y atraviesa una grave crisis económica
- Reabre una de las cafeterías más conocidas de Avilés (y no es el único cambio en el pequeño comercio local)
- Tienen 15 años, son gijoneses y han sido elegidos por Amancio Ortega para estudiar en Estados Unidos y Canadá: 'Será una gran oportunidad
- Nacho Manzano sopesa el cierre de su restaurante con estrella Michelin NM