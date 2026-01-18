Cuerres (Ribadesella) cumple con la tradición y honra a San Antón

Los vecinos de la localidad de Cuerres, en el concejo de Ribadesella, cumplieron este sábado con la tradición y honraron a San Antón. Fue una jornada intensa, que comenzó a la una de la tarde, con una misa solemne, a la que siguió la procesión del santo por el pueblo, acompañada del ramu, un buen número de aldeanas y la "Banda Gaites Ribeseya".

Uno de los momentos más especiales del día fue la tradicional puya de San Antón. Tras la subasta hubo sesión vermú con música del país. La celebración finalizó con una romería y una verbena, amenizadas por "Brass".