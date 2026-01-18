Cuerres (Ribadesella) cumple con la tradición y honra a San Antón
La celebración finalizó con una romería y una verbena, amenizadas por "Brass"
Los vecinos de la localidad de Cuerres, en el concejo de Ribadesella, cumplieron este sábado con la tradición y honraron a San Antón. Fue una jornada intensa, que comenzó a la una de la tarde, con una misa solemne, a la que siguió la procesión del santo por el pueblo, acompañada del ramu, un buen número de aldeanas y la "Banda Gaites Ribeseya".
Uno de los momentos más especiales del día fue la tradicional puya de San Antón. Tras la subasta hubo sesión vermú con música del país. La celebración finalizó con una romería y una verbena, amenizadas por "Brass".
- Las razones de Nacho Manzano para cerrar su restaurante de Oviedo con estrella Michelin: “Era imposible mantener el nivel por falta de tiempo”
- El Grupo Paraguas, conocido por el restaurante Amazónico, desembarca en Asturias: aquí abrirá su primer restaurante en la región
- El librero de Oviedo que llevaba la cuenta de los días de confinamiento en la pandemia se jubila y busca relevo: 'Es un negocio que sigue funcionando
- Nacho Manzano sopesa el cierre de su restaurante con estrella Michelin NM
- Los vecinos de Oviedo que no reciclen correctamente recibirán multas de 750 euros: 'Hay que poner freno de una vez
- Fallece Graciano Torre, exconsejero de Industria de Asturias y exalcalde de San Martín del Rey Aurelio: "Era un político ejemplar"
- Este gigante de la moda cierra su último local propio en Oviedo y atraviesa una grave crisis económica
- Reabre una de las cafeterías más conocidas de Avilés (y no es el único cambio en el pequeño comercio local)