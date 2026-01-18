Dos días de fiesta en Inguanzo (Cabrales) por San Antón
La localidad de Inguanzo, en el concejo de Cabrales, celebró dos días de fiesta por San Antón. Las actividades lúdicas comenzaron el viernes, con la primera verbena, amenizada por "París de Noia" y el Dj Vas Bailar.
El sábado, día grande, la jornada festiva comenzó con un pasacalles con la Banda de Gaitas "Picos de Europa", y continuó con el ofrecimiento del ramu, la procesión, la bendición de los animales y una misa solemne.
Después se subastó el ramu y hubo sesión vermú, con pinchoteo gratis y la música de "Los Vicentos". Por la tarde hubo juegos infantiles a cargo de Díaz Ocio y tiempo Libre en la escuela. Al cierre de esta edición comenzaba la segunda y última verbena, amenizada por "Grupo Sensación" y "Grupo La Tremenda". Para combatir el frío se instaló una carpa y funcionaron cañones de calor.
