Elegidos los deportistas del año en Ribadesella: estos son todos los galardonados

La XXVI Gala del Deporte de Ribadesella reconocerá a los piragüistas del Club Piragüismo El Sella, Alberto y Celia Llera Serrano, como deportistas riosellanos del año 2025. El acto se celebrará el próximo día 30, en el polideportivo municipal de Ribadesella.

El evento comenzará a las 19.00 horas y también destacará la figura del piragüista Lucas Alonso Díez, en la categoría de promesas sub-21; como club del año, al Club Piragüismo El Sella; y destacará la trayectoria deportiva de Herminia Costales Somoano, del Club Balonmano Ribadesella.

Alberto Llera. / Rep. J. M. C.

La ceremonia del deporte riosellano vivirá un momento de recuerdo por José Antonio Blanco, González "Toño", del Rompiente F.S., fallecido recientemente.

En la categoría de organización de prueba deportiva, será destacada la de los 10 kilómetros "Villa de Ribadesella", de la Sociedad Cultura y Deportiva; como directivo del año, Diego Suárez Díaz, de la Sociedad Cultural y Deportiva y, Roberto Geringer Sallete, del Club Piragüismo El Sella, será distinguido como técnico del año.

Además, se entregarán los galardones al mérito deportivo 2025 a: Marina Fernández (golf); Monchu Cerra (piragüismo); Juan José García (atletismo); Alejandro Fernández (fútbol); Héctor Remis (fútbol sala); Elena Peláez (balonmano); Isabel Casado (bolos); Ángel Luis Vela (automovilismo) y Amaya Rodríguez (voleibol).

Las menciones especiales serán para Roberto Sánchez Berbes, Pablo Rosco, Pedro García Pando y Miguel Fernández Suárez.