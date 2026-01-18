El "food truck" que triunfa en un bosque asturiano (con cascada) con "tortoburguers", arroz con leche casero y cerveza artesana: "Espectacular"
Tomás y Lía, dos piloñeses con ganadería propia, dirigen este singular bar sobre cuatro ruedas, ubicado bajo árboles y junto a mesas de madera
Imagínate acabar una ruta comiendo en una "food truck" en un bosque con "tortoburguers", una versión muy asturiana de hamburguesa que utiliza los tortos de maíz como pan, arroz con leche casero y cerveza artesana, también de la región.
No es un sueño, es una realidad y puedes probarlo cada fin de semana (también en invierno) en la cascada del Chorrón, en Piloña. Y sí, para encima, la senda donde se ubica este singular restaurante sobre cuatro ruedas cuenta con un precioso salto de agua de unos tres metros, en el que los visitantes pueden darse un baño de agua dulce en los meses de calor.
En el área recreativa del Chorrón
Detrás de este "food truck", llamado "Llar del xaldu" y ubicado en el área recreativa del Chorrón, en la localidad de Villamayor, estan dos piloñeses amantes de la ganadería: Tomás Pérez y su mujer Lía. Comenzaron con esta aventura en el verano de 2020 y su bar ya es hoy tan conocido tanto dentro como fuera de Asturias. "Es espectacular. Qué locura de tortoburguers", aseguran quienes lo conocen.
Bajo árboles y junto a mesas de madera
La ruta para llegar a este establecimiento en plena naturaleza parte de la iglesia de San Pedro de Villamayor y el recorrido completo es de aproximadamente 5 kilómetros (ida y vuelta). El "food truck" es en realidad una camioneta verde estilo Land Rover Santana con un remolque con cocina, ubicada bajo árboles y junto a mesas de madera. Allí mismo, en medio del bosque, elaboran sus ya famosos "tortoburguers". Son hamburguesas, hechas con carne de su propia ganadería y dos tortos de maíz.
Las "tortoburguers", cien por cien caseras
"Esta maravilla está hecha con carne de ternera de nuestra granja, vacas que pastan todo el año en libertad. Por supuesto, en la elaboración de las hamburguesas no hay ningún conservante, colorante ni nada de eso. El pan no es pan, son tortos hechos con harina de maíz 100% molido en un molino tradicional de agua de Espinareu", describen Tomás y Lía en sus redes sociales. Además, añaden, "la tortoburguer lleva dulce de manzana hecho por nosotros de manzanas de la pomarada de casa y queso azul de fueya que se derrite sobre el tortu". Como acompañante, unas patatas fritas de las "de verdad". Este manjar tan casero cuesta 13,50 euros.
Opciones veganas y arroz con leche para rematar
En la carta también otros platos de picoteo, opciones veganas y postres tan asturianos como el arroz con leche por 5 euros. Para rematar la experiencia, "Llar del xaldu" sirve la comida con la cerveza artesanal Ordum, con fábrica en Borines (Siero).
El negocio de Tomás y Lía no solo funciona en verano, la temporada alta, sino durante todo el año. Incluso en pleno invierno en un mes como enero. Eso sí, hay que estar atentos a su Instagram y hacer la reserva por esta red social.
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener el otro elemento obligatorio en la guantera en caso de avería: la Guardia Civil vigila los coches asturianos
- El Grupo Paraguas, conocido por el restaurante Amazónico, desembarca en Asturias: aquí abrirá su primer restaurante en la región
- Las primeras palabras del propietario del grupo Paraguas sobre sus planes para el edificio del histórico Logos de Oviedo: 'Será un proyecto muy bonito e ilusionante
- Fallece Graciano Torre, exconsejero de Industria de Asturias y exalcalde de San Martín del Rey Aurelio: 'Era un político ejemplar
- El relato del conductor del autobús que arrolló a un hombre en Langreo al dar marcha atrás: 'Iba por la carretera y no lo vi; matar a una persona te queda para toda la vida... tendrá mujer y fíos
- Los vecinos de Oviedo que no reciclen correctamente recibirán multas de 750 euros: 'Hay que poner freno de una vez
- Yulia Codau, la rumana que llegó a Grado y ahora cultiva faba asturiana: 'No sé si merece la pena seguir, quienes intentamos hacerlo bien tenemos muchos requisitos
- Asturias tirita de frío con 7,9 grados bajo cero: estos son los dos puntos de la región que están entre los lugares más gélidos del país