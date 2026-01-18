El "food truck" que triunfa en un bosque asturiano (con cascada) con "tortoburguers", arroz con leche casero y cerveza artesana: "Espectacular"

Imagínate acabar una ruta comiendo en una "food truck" en un bosque con "tortoburguers", una versión muy asturiana de hamburguesa que utiliza los tortos de maíz como pan, arroz con leche casero y cerveza artesana, también de la región.

No es un sueño, es una realidad y puedes probarlo cada fin de semana (también en invierno) en la cascada del Chorrón, en Piloña. Y sí, para encima, la senda donde se ubica este singular restaurante sobre cuatro ruedas cuenta con un precioso salto de agua de unos tres metros, en el que los visitantes pueden darse un baño de agua dulce en los meses de calor.

En el área recreativa del Chorrón

Detrás de este "food truck", llamado "Llar del xaldu" y ubicado en el área recreativa del Chorrón, en la localidad de Villamayor, estan dos piloñeses amantes de la ganadería: Tomás Pérez y su mujer Lía. Comenzaron con esta aventura en el verano de 2020 y su bar ya es hoy tan conocido tanto dentro como fuera de Asturias. "Es espectacular. Qué locura de tortoburguers", aseguran quienes lo conocen.

Bajo árboles y junto a mesas de madera

La ruta para llegar a este establecimiento en plena naturaleza parte de la iglesia de San Pedro de Villamayor y el recorrido completo es de aproximadamente 5 kilómetros (ida y vuelta). El "food truck" es en realidad una camioneta verde estilo Land Rover Santana con un remolque con cocina, ubicada bajo árboles y junto a mesas de madera. Allí mismo, en medio del bosque, elaboran sus ya famosos "tortoburguers". Son hamburguesas, hechas con carne de su propia ganadería y dos tortos de maíz.

Las "tortoburguers", cien por cien caseras

"Esta maravilla está hecha con carne de ternera de nuestra granja, vacas que pastan todo el año en libertad. Por supuesto, en la elaboración de las hamburguesas no hay ningún conservante, colorante ni nada de eso. El pan no es pan, son tortos hechos con harina de maíz 100% molido en un molino tradicional de agua de Espinareu", describen Tomás y Lía en sus redes sociales. Además, añaden, "la tortoburguer lleva dulce de manzana hecho por nosotros de manzanas de la pomarada de casa y queso azul de fueya que se derrite sobre el tortu". Como acompañante, unas patatas fritas de las "de verdad". Este manjar tan casero cuesta 13,50 euros.

Opciones veganas y arroz con leche para rematar

En la carta también otros platos de picoteo, opciones veganas y postres tan asturianos como el arroz con leche por 5 euros. Para rematar la experiencia, "Llar del xaldu" sirve la comida con la cerveza artesanal Ordum, con fábrica en Borines (Siero).

El negocio de Tomás y Lía no solo funciona en verano, la temporada alta, sino durante todo el año. Incluso en pleno invierno en un mes como enero. Eso sí, hay que estar atentos a su Instagram y hacer la reserva por esta red social.