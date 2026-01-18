Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El ganador de los 1.000 euros de la campaña "Magia de la Navidad" de Ribadesella recogió por fin el cheque

Rafael Fernández-Tresguerres, con raíces en Ribadesella, había podido recogerlo antes al residir fuera de Asturias

La entrega del cheque.

Ramón Díaz

Ribadesella

El ganador del único premio de 1.000 euros que repartió la campaña navideña de dinamización del comercio de Ribadesella recogió este viernes su cheque en el Ayuntamiento de Ribadesella. 

El alcalde, Paulo García, entregó el premio a Rafael Fernández-Tresguerres, con raíces en Ribadesella, pero que no había podido recogerlo antes al residir fuera de Asturias. 

Al igual que el resto de las cuantías que se repartieron entre los más de diez mil tickets registrados en la aplicación, se tendrán que gastar íntegramente dentro de establecimientos seleccionados por los agraciados, entre las setenta y tres empresas que participaron.

La Magia de la Navidad está en Ribadesella incluyó como regalos: un premio de 1.000 euros; cuatro de quinientos euros; cincuenta de cien euros y vales descuentos de treinta euros, de los establecimientos participantes. 

