Aún hay tiempo para optar a dos empleos en el Ayuntamiento de Llanes: estos son los requisitos y los sueldos

El Ayuntamiento de Llanes mantiene abierta una nueva convocatoria para la contratación de dos personas desempleadas menores de 30 años, mediante contratos formativos en prácticas con una duración de un año y jornada completa. Esta iniciativa se enmarca en el Programa de Contratos Formativos para la adquisición de práctica profesional adecuada al nivel de estudios 2025/2026, cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus y el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (SEPEPA).

Se ofertan los siguientes puestos, con sus correspondientes retribuciones:

Un puesto de técnico medio:

Requisitos: Estar en posesión de un Grado en Ingeniería Civil, Edificación, Forestal, Agronómica o título oficialmente reconocido como equivalente.

Salario: 1.450,47 euros brutos al mes, más dos pagas extras anuales de igual importe.

Un puesto de auxiliar administrativo:

Requisitos: Estar en posesión de un Título de Formación Profesional de Grado Medio en Gestión Administrativa o equivalente.

Salario: 1.184 euros brutos al mes, más dos pagas extras anuales de igual importe.

Además de los requisitos específicos para cada puesto, los interesados deberán cumplir, entre otros, los siguientes requisitos esenciales: ser menor de 30 años en el momento de la firma del contrato; estar inscrito como demandante de empleo no ocupado en el SEPEPA, y como beneficiario en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil; no haber trabajado más de tres meses en la misma actividad en el Ayuntamiento de Llanes; además la titulación debe haberse obtenido en los últimos tres años (cinco en caso de discapacidad), y se ha de tener nacionalidad española, de un país de la Unión Europea, o tener permiso de residencia y trabajo en vigor en España.

Concurso-oposición

El proceso de selección se realizará mediante concurso-oposición, con una fase de pruebas eliminatorias (oposición) y una fase de valoración de méritos (concurso). Se otorgan puntos adicionales por tener una discapacidad igual o superior al 33% compatible con el puesto (15 puntos) y/o por ser mujer víctima de violencia de género (20 puntos).

Las solicitudes deberán presentarse utilizando el modelo normalizado disponible en las oficinas de Atención a la Ciudadanía y en la página web del Ayuntamiento. El plazo de presentación era de 8 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Tablón de Anuncios Digital municipal, pudiendo presentarse en el Registro General del Ayuntamiento de Llanes (C/ Nemesio Sobrino, s/n) o en el Registro Electrónico General a través de la web: www.ayuntamientodellanes.com. De esta forma, el plazo de solicitud aún sigue abierto hasta el próximo jueves 22.

Bolsa de empleo

Los candidatos que superen las pruebas pero no obtengan plaza en esta convocatoria pasarán a formar parte de una bolsa de empleo para cubrir posibles vacantes temporales que puedan surgir, en estricto orden de puntuación.

Las Bases Reguladoras completas y toda la información relativa a la convocatoria, incluyendo el modelo de solicitud, están disponibles en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Llanes (físico y digital).