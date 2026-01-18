Perros, gallinas, corderos y hasta una burra: la Asociación de Vecinos de Güexes, en Parres, recupera la fiesta de San Antón
Además de la bendición de animales, hubo misa y una merienda a la que asistieron medio centenar de personas
La Asociación de Vecinos de Güexes (Parres) ha recuperado la celebración San Antón. Las celebraciones comenzaron a las 17.00 horas, con una misa en la iglesia parroquial de Nevares, a la que pertenece Güexes, con la posterior bendición de animales. Fueron bendecidos, perros, gallinas, corderos y hasta una burra.
A continuación, medio centenar de socios y socias disfrutaron de una merienda muy animada en el Bar El Uncal. Los responsables de la Asociación de Vecinos de Güexes se han mostrado "muy satisfechos" por el entusiasmo y la participación de sus asociados.
