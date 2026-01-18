Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nuevo modelo de financiaciónGrupo ParaguasProtestas MercosurBasura OviedoAcuerdo médicos AsturiasUniversidad Alfonso XTreelogic sale a bolsa
instagramlinkedin

Perros, gallinas, corderos y hasta una burra: la Asociación de Vecinos de Güexes, en Parres, recupera la fiesta de San Antón

Además de la bendición de animales, hubo misa y una merienda a la que asistieron medio centenar de personas

Güexes (Parres) recupera la fiesta de San Antón

Güexes (Parres) recupera la fiesta de San Antón

Ver galería

Güexes (Parres) recupera la fiesta de San Antón / Asociación de Vecinos de Güexes

Ramón Díaz

Ramón Díaz

Güexes (Parres)

La Asociación de Vecinos de Güexes (Parres) ha recuperado la celebración San Antón. Las celebraciones comenzaron a las 17.00 horas, con una misa en la iglesia parroquial de Nevares, a la que pertenece Güexes, con la posterior bendición de animales. Fueron bendecidos, perros, gallinas, corderos y hasta una burra.

A continuación, medio centenar de socios y socias disfrutaron de una merienda muy animada en el Bar El Uncal. Los responsables de la Asociación de Vecinos de Güexes se han mostrado "muy satisfechos" por el entusiasmo y la participación de sus asociados.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener el otro elemento obligatorio en la guantera en caso de avería: la Guardia Civil vigila los coches asturianos
  2. El Grupo Paraguas, conocido por el restaurante Amazónico, desembarca en Asturias: aquí abrirá su primer restaurante en la región
  3. Las primeras palabras del propietario del grupo Paraguas sobre sus planes para el edificio del histórico Logos de Oviedo: 'Será un proyecto muy bonito e ilusionante
  4. Buscan a una mujer desaparecida desde ayer en Cangas del Narcea
  5. El relato del conductor del autobús que arrolló a un hombre en Langreo al dar marcha atrás: 'Iba por la carretera y no lo vi; matar a una persona te queda para toda la vida... tendrá mujer y fíos
  6. Fallece Graciano Torre, exconsejero de Industria de Asturias y exalcalde de San Martín del Rey Aurelio: 'Era un político ejemplar
  7. Los vecinos de Oviedo que no reciclen correctamente recibirán multas de 750 euros: 'Hay que poner freno de una vez
  8. Yulia Codau, la rumana que llegó a Grado y ahora cultiva faba asturiana: 'No sé si merece la pena seguir, quienes intentamos hacerlo bien tenemos muchos requisitos

Perros, gallinas, corderos y hasta una burra: la Asociación de Vecinos de Güexes, en Parres, recupera la fiesta de San Antón

Perros, gallinas, corderos y hasta una burra: la Asociación de Vecinos de Güexes, en Parres, recupera la fiesta de San Antón

Güexes (Parres) recupera la fiesta de San Antón

Güexes (Parres) recupera la fiesta de San Antón

Así está la Primera Asturfútbol: Pinchazo del Sporting C

Así está la Primera Asturfútbol: Pinchazo del Sporting C

Las cosas que nunca te dije

El piso de estudiantes de Sumar

Almaraz y el coste de no decidir

Asturias y el síndrome del pagafantas

El Congreso como espectáculo circense

Tracking Pixel Contents