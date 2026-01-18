Récord histórico en el uso de instalaciones culturales y deportivas en Cangas: "Esto no es una meta, sino un punto de partida"

Cangas de Onís cerro 2025 con un balance muy positivo en dos ámbitos: el deporte público y la actividad cultural. Los datos, aún pendientes del cierre definitivo del ejercicio, reflejan un crecimiento sin precedentes que consolida al municipio como referente comarcal en estas materias, que el equipo de gobierno, que encabeza José Manuel González (PP), achaca a "una gestión responsable, cercana y con la ilusión de seguir mejorando".

El Patronato Deportivo Municipal registró en 2025 el mayor nivel de uso de su historia. Hasta el 31 de octubre, el Pabellón Municipal de Deportes había alcanzado 24.848 utilizaciones, superando ampliamente las cifras de 2024 y encaminándose a cerrar el año por encima de las 29.000, lo que significaría el máximo histórico.

Crcimiento sostenido

"Este crecimiento sostenido es el reflejo de una planificación cuidada, de la mejora continua de los servicios y, sobre todo, de la implicación de los vecinos y vecinas, que cada vez hacen más deporte y utilizan más las instalaciones municipales", apunta el equipo de gobierno.

Espacios como el gimnasio, las pistas deportivas, la sauna, el pádel o el tenis muestran incrementos muy significativos, a los que se suman nuevos servicios que han ampliado y enriquecido la oferta deportiva local.

Las Escuelas y Cursos Deportivos Municipales también baten récords, con 479 inscripciones, la cifra más alta registrada, y con listas de espera en varias actividades. Un dato que los dirigentes locales reciben "con satisfacción, pero también con humildad y responsabilidad, como un estímulo para seguir ampliando recursos y oportunidades".

Compromiso con los clubes

La piscina municipal, pese a una meteorología menos favorable, superó los 7.000 usuarios en la temporada de verano, confirmando la estabilidad y el atractivo de esta instalación para familias, jóvenes y mayores.

"El Ayuntamiento mantiene su firme compromiso con los clubes y entidades deportivas del concejo, facilitando el uso de instalaciones y apoyando su labor diaria. Este modelo de colaboración estable fortalece el deporte base, fomenta la convivencia y contribuye a que el deporte siga siendo un elemento de cohesión social", indican las autoridades locales.

El año 2025 ha sido también excepcional para la cultura. La Casa de Cultura ha programado 107 actividades, el mayor número de la última década, consolidándose como "un espacio vivo, abierto y en constante crecimiento".

Para todas las edades

El teatro ha duplicado su actividad en apenas tres años, la música ha recuperado un papel protagonista, el cine muestra una clara recuperación y las charlas, exposiciones y presentaciones literarias refuerzan a la Casa de Cultura como punto de encuentro para el pensamiento, la creatividad y el diálogo.

Exposición Exposible en la Casa de Cultura de Cangas de Onís / R. J. Q.

"Este impulso cultural es posible gracias al trabajo conjunto del Ayuntamiento, el tejido asociativo, los centros educativos, los creadores y los colectivos locales, cuya implicación ha sido clave para lograr una programación diversa y de calidad, pensada para todas las edades", según los mandatarios cangueses, que entienden estos datos "no como una meta, sino como un punto de partida para seguir mejorando".

"Vamos por el buen camino"

"Cuando se apuesta por el deporte y la cultura desde la cercanía y la escucha, la ciudadanía responde. 2025 demuestra que vamos por el buen camino. Nuestro compromiso es seguir trabajando con ilusión, ampliando oportunidades y poniendo siempre a las personas en el centro", ha señalado el equipo de gobierno.

"El deporte y la cultura crecen de la mano de su gente, y el futuro se afronta con ganas, prudencia y mucha ilusión por seguir construyendo un municipio activo, saludable y vivo", añade.