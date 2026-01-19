El alcalde de Llanes defiende "su" Plan Especial de Usos Turísticos: "Estamos siendo valientes al afrontar casi en solitario el problema del alquiler de vivienda en el concejo"

"El Plan de Usos Turísticos de Llanes traspasa ideologías y busca encontrar soluciones", afirma el alcalde de Llanes, Enrique Riestra. Esa propuesta muestra, según sostiene, "la apuesta de este equipo de gobierno por gestionar los recursos con sentido común". En este caso, los recursos en materia de vivienda y turismo.

"La ciudadanía está cansada de encontrarse una y otra vez con demasiadas improvisaciones de la Administración que a veces responden más a una necesidad electoral que a buscar gestionar eficientemente los retos que van surgiendo", expone el regidor llanisco, que pone como ejemplo "la premura para la tasa turística, que después de casi tres años de inacción ahora se supone que se plantea a toda prisa".

Zonas tensionadas

Sobre la tasa turística, añade que "de momento", con el Ayuntamiento de Llanes, uno de los principales motores del turismo en Asturias, "aún no han hablado (las autoridades autonómicas) e imagino que seamos actores principales, aunque sea solo para escucharnos. Veremos", añade.

Riestra se refiere también a las denominadas "zonas tensionadas", aquellas áreas en las que la demanda de alquiler supera ampliamente a la oferta, provocando que los precios suban de forma descontrolada y dificulten el acceso a una vivienda digna.

Según el alcalde llanisco, la posible declaración de zonas tensionadas por parte del Gobierno del Principado supone, "al menos, una controversia, que parece hacer salvado Oviedo por razones políticas, y no de necesidad si lo comparamos con otros lugares", en referencia a que IU, que controla la Consejería competente, no declaró la capital asturiana como zona tensionada "para no generar crispación política".

Regular las viviendas turísticas

En todo caso, Riestra mantiene que las declaraciones de zonas tensionadas "de poco valdrían si no van aparejadas a una regulación de las viviendas vacacionales, y de momento no parece así sea". Ese paso es el que ahora pretende dar el equipo de gobierno de Llanes, con el Plan Especial de Usos Turísticos (PEUT), aunque únicamente en lo que afecta a viviendas de uso turístico (VUT) y viviendas vacacionales (VV), ya que son las únicas sobre las que los ayuntamientos tienen competencias. "Por eso, y dentro de las competencias de una entidad local, creo que estamos siendo valientes al afrontar casi en solitario este asunto", resalta Riestra.

Vista aérea de Llanes. / LNE

El alcalde de Llanes destaca que el equipo de gobierno que encabeza ha tenido que enfrentarse en esta materia al PSOE local, "que, una vez más, en materia de urbanismo y vivienda parece tener demasiados amigos", y que presentó un recurso contencioso contra la suspensión provisional (moratoria) de la tramitación de declaraciones responsables para viviendas vacacionales y de uso turístico en el concejo. Los jueces desestimaron el recurso.

Enrique Riestra cree que esa victoria en esta "batalla" judicial puede indicar "el camino que otras administraciones, las competentes (autonómicas y estatal), habrán de recorrer". En todo caso, considera que estas administraciones "ya van tarde, algo que, por otra parte, en Asturias al menos, ya a nadie le sorprende". El alcalde llanisco concluye con una frase lapidaria: "A veces creo que necesitamos más y mejores gestores, y menos política y políticos".

Porcentaje inamovible

La columna vertebral del PEUT, que ya ha recibido la aprobecipon inicial, es un sistema de zonificación basado en un porcentaje máximo, inamovible, de viviendas turísticas permitidas: el 5 por ciento del total de viviendas en cada núcleo de población o barrio. A partir de este umbral, el concejo se dividirá en tres categorías.

Los Núcleos Saturados (NS) son aquellos en los que ya se supera ese 5%. En ellos no se concederán más licencias nuevas para alquiler turístico, y se establecerán mecanismos para incentivar la reconversión de algunas a uso residencial permanente.

Desarrollo ordenado

Los Núcleos de Contención (NC), con una presencia turística de entre el 2% y el 5%, admitirán un crecimiento muy controlado, hasta alcanzar el límite máximo. Por último, los Núcleos en Equilibrio (NE), con menos del 2% de oferta turística, permitirán un desarrollo ordenado, también dentro del techo del 5%.

Más medidas propuestas en el PEUT: en el centro histórico de Llanes se prohibirá la implantación de alquileres turísticos en las plantas bajas; y las "fincas singulares" (casonas de indianos, villas con jardín y construcciones de especial valor) no se podrán convertir en alojamientos turísticos.

Además, para abrir una nueva vivienda turística se abandonará el sistema de declaración responsable y el Ayuntamiento deberá verificar y autorizar expresamente cada nueva solicitud, comprobando que se cumplen todas las normas urbanísticas, técnicas y de habitabilidad.