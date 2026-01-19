Ataque vandálico en Llanes: destrozan al menos tres "Cubos de la memoria" con grafitis y ya se busca a los autores
La Concejalía de Turismo denuncia la agresión, anuncia una investigación y llama a la colaboración ciudadana para evitar daños al patrimonio cultural
"Los Cubos de la Memoria", en pleno proceso de restauración, han sido vandalizados, según ha denunciado este lunes la edil de Turismo del Ayuntamiento de Llanes, Aurora Aguilar (PP), quien ha lamentado este tipo de actos, "lamentablemente muy repetidos en nuestra villa".
"En la mañana de hoy los trabajadores que se esfuerzan por devolver el color a los "Cubos" del puerto llanisco se han encontrado grafitis en al menos tres de las piezas restauradas", ha asegurado Aguilar. Sucede esto en un momento especialmente sensible, ya que se ejecuta "el proceso final del repintado, recuperación y puesta en valor" de esta obra que se inauguró en el año 2001 en Llanes.
Ataque directo al patrimonio
Ahora, según ha explicado la responsable de Turismo, "los trabajadores deberán iniciar el trabajo desde cero, borrando por completo el trabajo realizado para volver a empezarlo y reconstruir la pintura original de los cubos".
Aguilar considera este hecho como "un ataque directo al patrimonio cultural de Llanes, al trabajo de los artistas y los restauradores implicados y al esfuerzo colectivo por conservar un espacio que es símbolo de identidad local, además de un importante atractivo turístico".
Investigación abierta
La concejala de Turismo ha lamentado "profundamente" este suceso y recuerda que este espacio representa "un legado cultural que pertenece a toda la ciudadanía y este tipo de actos incívicos perjudican la imagen de Llanes y supone un coste añadido para todos los vecinos".
"Hemos puesto los hechos en conocimiento de los servicios correspondientes y se estudiarán las medidas sancionadoras oportunas toda vez que se ha iniciado una investigación para conocer quién ha sido el autor de los desafortunados grafitis", ha apuntado la edil.
Colaboración ciudadana
Asimismo, Aguilar ha hecho un llamamiento "al respeto por el patrimonio común y a la colaboración ciudadana para preservar los bienes culturales, las fachadas y los espacios que definen y enriquecen nuestro municipio".
Los trabajos de restauración pictórica -incluidos el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de Llanes (PSTD)- de los Cubos diseñados por Agustín Ibarrola fueron adjudicados a la empresa Sabbia Conservación y Restauración S.L. por 150.622,22 euros.
