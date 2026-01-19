Jornada sobre prevención de la ludopatía en el Instituto de Llanes con el calculista Alberto Coto

Alberto Coto García, heptacampeón mundial de cálculo mental y 14 veces récord Guinness, impartió en el Instituto de Enseñanza Secundaria de Llanes para todo el alumnado de 4º ESO una conferencia-demostración relativa a la prevención de ludopatía. Durante su desarrollo se habló entre otros asuntos de los juegos de azar y las apuestas deportivas desde un punto de vista matemático, así como de la importancia del cálculo mental.

Nacido en Langreo, Alberto Coto está considerado como el mayor calculista del mundo, imparte conferencias en universidades, colegios y empresas de medio mundo. También ha participado en destacados programas de televisión y radio. Es autor de 13 libros, algunos traducidos a varios idiomas y considerados best-seller mundiales. En 2024 recibió en Manila (Filipinas) el Premio GUSI de la Paz, considerado como uno de los Premios Nobel de Asia.

Agilidad mental

En 2021 protagonizó la campaña del Consejo de la Juventud del Principado de Asturias "Tú Ganas" sobre prevención de ludopatía, en cuyo marco se realizó esta misma actividad en el IES de Llanes. En 2023 puso en marcha una plataforma online para trabajar y potenciar el cálculo y la agilidad mental, en funcionamiento ya en diversos países, que incluye además técnicas de relajación y concentración. Actualmente dicha plataforma tiene más de 50.000 usuarios en todo el mundo.

Esta actividad ha sido organizada y financiada por el Ayuntamiento de Llanes , Concejalía dirigida por Priscila Alonso Sánchez, a través de la Oficina Joven Municipal de Llanes con la colaboración del Instituto de Enseñanza Secundaria de Llanes.