Llanes recibe 75.000 euros en subvenciones para equipamiento de gestión de residuos
El Ayuntamiento instalará contenedores en varios pueblos y sustituirá contenedores de reciclaje soterrados en la villa y Posada
La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Gobierno del Principado de Asturias ha resuelto favorablemente la solicitud presentada por el Ayuntamiento de Llanes en la convocatoria de subvenciones para la adquisición de equipamiento destinado a la gestión de residuos.
El Consistorio recibirá una ayuda de 75.000 euros, que es el importe máximo concedido en esta convocatoria. La subvención está destinada al proyecto "Suministro e instalación de equipamiento para la mejora de la recogida selectiva y gestión de residuos urbanos", que incluye específicamente la adquisición de contenedores, obra civil y marquesinas.
Pago anticipado
Esta financiación se hará efectiva mediante pago anticipado, facilitando así la ejecución inmediata del proyecto por parte del Ayuntamiento.
Entre las actuaciones a ejecutar por parte del Ayuntamiento de Llanes con esta subvención se cuenta la instalación de marquesinas para contenedores, cuatro triples y dos dobles, en las localidades de Po (Poo), Vibañu, Barru, Buelna, Porrúa y La Puente Nueva (Puente Nuevo).
Economía circular
Asimismo, en la villa de Llanes se abordará la sustitución por unos nuevos de dos contenedores de reciclaje soterrados que, por el paso del tiempo y el uso, se encuentran muy deteriorados. Otro tanto ocurre en Posada, donde se procederá a la sustitución de uno de los contenedores soterrados.
Estas actuaciones mejorarán los servicios medioambientales del concejo llanisco, y la transición hacia un modelo de economía circular, mejorando las infraestructuras de recogida selectiva en el municipio, según los dirigentes locales.
