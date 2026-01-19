La ópera vuelve a Ribadesella con la emisión en directo de "Carmen" desde el Teatro Campoamor de Oviedo
La representación será el 4 de febrero, a las 19.30 horas y podrá verse en la Casa de Cultura
La ópera de Oviedo vuelve a Ribadesella con la tercera emisión en directo de "Carmen", de Georges Bizet. La obra se representará en el Teatro Campoamor de Oviedo, el miércoles 4 de febrero a las 19:30 horas. A la misma hora, se podrá ver el espectáculo en la Casa de Cultura de Ribadesella.
Será la tercera representación en directo que acogerá Ribadesella y que es posible gracias a la Fundación Ópera de Oviedo, en colaboración con la Asociación Cultural Amigos de Ribadesella y el Ayuntamiento de Ribadesella.
Acceso libre
La ópera "Carmen" se representa durante varios días en el mes de febrero de 2026 en Oviedo, y el miércoles 4 también en Ribadesella, donde el acceso será libre hasta completar el aforo disponible. La retransmisión está patrocinada por Telecable y la Universidad de Oviedo.
Detalles de la representación:
- Obra: Georges Bizet
- Fecha: miércoles 4 de febrero de 2026.
- Hora: 19:30 horas
- Lugar: Casa de Cultura de Ribadesella
- Entrada: libre hasta completar aforo.
La historia de la cigarrera sevillana convierte a la "Carmen" de Bizet en la cima de la ópera francesa y en una de las mayores obras maestras del teatro cantado de todos los tiempos. Es quizá la ópera que posee la mayor cantidad de melodías de dominio público.
Historia de amor fatal
El libreto de Halévy y Meilhac inspirado en la "Carmen" de Merimée narra la historia de una mujer nómada y hedonista que por encima de todo ama su libertad e independencia. Fiel a sí misma rechaza la esclavitud que José le propone. Su historia de amor fatal termina en tragedia.
