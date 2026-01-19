Ribadesella incluye dos nuevas categorías de premios en el Carnaval: "Antroxu" y "Bares y Establecimientos"
Las inscripciones se abren el próximo 26 de enero en la Casa de Cultura
Ribadesella celebrará el Carnaval 2026 el próximo domingo 15 de febrero, con un gran desfile que comenzará a las 19:00 horas, y que iniciará su recorrido en la Plaza de Abastos.
El evento repartirá 6.300 euros en premios, entre las siete categorías, que se contemplan en esta edición y en la que se estrenan dos nuevas incorporaciones: la categoría "Antroxu" y la de "Bares y Establecimientos", ambas dotadas con un premio especial de 150 euros.
Las categorías se distribuyen en:
- Individual/Parejas (adultos)
- Carrozas/Grupos (adultos)
- Asociaciones, clubs y comisiones de fiestas
- Infantil, con modalidades de:
- Individual/Parejas
- Grupos/Carrozas
- Premio especial charangas
- Antroxu
- Bares y Establecimientos
Las inscripciones podrán realizarse en la Casa de Cultura de Ribadesella desde el 26 de enero hasta el 13 de febrero, así como a través del teléfono 985861123. Además, el mismo domingo 15 de febrero será posible inscribirse entre las 16:00 y las 18:00 horas en la mesa que estará ubicada en la Plaza de Abastos, lugar donde también se realizará la recogida de dorsales en ese mismo horario.
La entrega de premios será a las 21:30 horas en la Plaza Nueva, donde actuará el grupo "Tekila" y el Dj Vas a Bailar, animando la velada festiva. Para recoger los premios será imprescindible subir al escenario disfrazado y portar el dorsal de participación.
Las actividades continuarán el lunes 16 de febrero con la celebración del Carnaval infantil, que comenzará a las 16:30 horas, con una gran fiesta que incluirá hinchables, juegos y música. A continuación, se celebrará el tradicional Entierro de la Sardina, a partir de las 19:15 horas.
