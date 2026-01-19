Ribadesella incluye dos nuevas categorías de premios en el Carnaval: "Antroxu" y "Bares y Establecimientos"

Ribadesella celebrará el Carnaval 2026 el próximo domingo 15 de febrero, con un gran desfile que comenzará a las 19:00 horas, y que iniciará su recorrido en la Plaza de Abastos.

El evento repartirá 6.300 euros en premios, entre las siete categorías, que se contemplan en esta edición y en la que se estrenan dos nuevas incorporaciones: la categoría "Antroxu" y la de "Bares y Establecimientos", ambas dotadas con un premio especial de 150 euros.

Las categorías se distribuyen en:

Individual/Parejas (adultos)

Carrozas/Grupos (adultos)

Asociaciones, clubs y comisiones de fiestas

Infantil, con modalidades de:

Individual/Parejas

Grupos/Carrozas

Premio especial charangas

Antroxu

Bares y Establecimientos

Carnaval en Ribadesella / L. M.

Las inscripciones podrán realizarse en la Casa de Cultura de Ribadesella desde el 26 de enero hasta el 13 de febrero, así como a través del teléfono 985861123. Además, el mismo domingo 15 de febrero será posible inscribirse entre las 16:00 y las 18:00 horas en la mesa que estará ubicada en la Plaza de Abastos, lugar donde también se realizará la recogida de dorsales en ese mismo horario.

La entrega de premios será a las 21:30 horas en la Plaza Nueva, donde actuará el grupo "Tekila" y el Dj Vas a Bailar, animando la velada festiva. Para recoger los premios será imprescindible subir al escenario disfrazado y portar el dorsal de participación.

Las actividades continuarán el lunes 16 de febrero con la celebración del Carnaval infantil, que comenzará a las 16:30 horas, con una gran fiesta que incluirá hinchables, juegos y música. A continuación, se celebrará el tradicional Entierro de la Sardina, a partir de las 19:15 horas.