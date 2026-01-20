Asturias es Islandia por unos minutos: una tormenta solar tiñe de rojo, verde y amarillo el cielo de la región con las auroras boreales más impresionantes de los últimos 20 años
"Fue de una altísima intensidad, todo un espectáculo", asegura el fotógrafo de paisajes Alfonso Tomás
"Impresionante, un espectáculo". Así define el fotógrafo maliayés Alfonso Tomás, aficionado a captar con su cámara los bellos paisajes de la región, lo que esta pasada noche se vio en el cielo de Asturias (y de toda España): la aurora boreal más intensa de los últimos veinte años. Durante unos pocos minutos, el Principado fue Islandia, Noruega o Finlandia.
"Fue de una altísima intensidad. Duró apenas cinco minutos y luego fue más tenue. Dicen que ha sido la tormenta geomagnética mas fuerte de los últimos 20 años y que incluso pudo afectar a las comunicaciones. El valor de Kp (mide la intensidad de la actividad geomagnética) que otras veces hemos tenido es de 7 u 8, mientras que esta vez llegó a casi 9. De hecho, yo quedé unos minutos sin cobertura en el móvil", cuenta.
Más colores que otras veces
La fotografía más impactante captada por su cámara ha sido en el Faro de Luces, en Lastres (Colunga). En ella se ve un cielo no solo pintado de rosa, sino de más colores. "En las ocasiones anteriores que hemos visto auroras boreales en Asturias, solo tenían colores rosaceos. Esta vez, en cambio, debido a la intensidad de la tormenta solar, se vieron también durante unos instantes zonas de verdes y amarillos", señala.
Bolas de fuego
Por si fuera poco, durante la aurora, se vieron bolidos en el cielo de Asturias. "Un bólido es un meteoro excepcionalmente brillante, una bola de fuego intensa que cruza el cielo, mucho más luminosa que una estrella fugaz común, que puede dejar estelas persistentes y hasta explotar, produciendo un estruendo. Ocurre cuando un fragmento rocoso del espacio (un meteoroide) entra a gran velocidad en la atmósfera terrestre, se quema por la fricción, y se desintegra, aunque a veces sus restos pueden llegar al suelo", explica este fotógrafo aficionado a los amaneceres.
Tormenta solar
Una tormenta de radiación solar, clasificada en un nivel cuatro de cinco en la escala de intensidad, está detrás de esta aurora boreal tan espectacular. “Actualmente está en progreso una tormenta de radiación solar severa S4; esta es la mayor tormenta de radiación solar en más de 20 años”, compartió el lunes en X el Centro de Predicción del Clima Espacial del Servicio Meteorológico Nacional. “La última vez que se observaron niveles S4 fue en octubre de 2003. Los efectos potenciales se limitan principalmente a lanzamientos espaciales, aviación y operaciones satelitales”, añadió en el mensaje.
El delegado de la Aemet en Asturias, Ángel Gómez, lo explica así: "Hay una tormenta geomagnética debido a la llegada de viento solar con alta concentración de partículas cargadas eléctricamente muy energéticas, debido a una eyección de masa coronal en el Sol. Dicha eyección de masa coronal tuvo lugar en el Sol el 18 de enero a las 20.00 horas aproximadamente, pero le lleva tiempo llegar hasta la Tierra viajando por el espacio interplanetario".
Y qué son las auroras boreales
"El campo magnético terrestre", continúa, "nos protege de las partículas de viento solar, pero durante las tormentas geomagnéticas muchas de ellas son capaces de llegar a la alta atmósfera de la Tierra en las proximidades de los polos magnéticos, y al chocar con los átomos de la alta atmósfera terrestre, se emite luz visible, que es lo que vemos como auroras boreales".
"Durante las tormentas geomagnéticas las auroras boleares son mucho más intensas y extensas, y pueden verse desde latitudes más alejadas de los polos terrestres. En esos casos, desde España pueden verse en el horizonte (en lugares alejados de toda contaminación lumínica y sobre todo usando una cámara fotográfica con mucho tiempo de exposición) hacia el norte. La aurora boreal no está sobre España pero sí se puede llegar a ver la parte más alta de estas auroras (a pocos cientos de kms de altitud) a muchísima distancia hacia el norte", remata.
