Jóvenes y mayores unen sus voces para contar la historia del cine en Arriondas y consiguen abarrotar la Casa de Cultura
El estreno de un documental impulsado desde el instituto El Sueve y coprotagonizado por los mayores de la residencia desborda todas las expectativas: el público pide más
Jóvenes y mayores unidos. El estreno del documental sobre la historia del cine en Arriondas desbordó todas las expectativas, hasta el punto de que la Casa de Cultura "Benito Pérez Galdós" se quedó pequeña para acoger a un público que llenó también pasillos y accesos.
La proyección, que narra la evolución de la experiencia cinematográfica en la localidad, coronó un proyecto pedagógico e intergeneracional nacido en las aulas del instituto El Sueve y que tuvo como protagonistas a los estudiantes y a los residentes de la residencia de la capital parraguesa.
Un libro, origen del proyecto
Todo comenzó con la lectura en clase del libro "El día que nos llevaron al cine", de la escritora asturiana Paquita Suárez Coalla. Aquella lectura despertó tal interés que profesores y alumnos decidieron embarcarse en una iniciativa para preservar la memoria viva.
Así, durante varios días, los jóvenes se dedicaron a grabar y entrevistar a usuarios de la residencia y del centro de día de Arriondas, recogiendo sus testimonios sobre cómo vivieron el cine hace décadas.
Colaboración de figuras locales
El proyecto, sin embargo, pronto trascendió el ámbito escolar y sumó las colaboraciones de figuras locales como el cronista oficial de Parres, Fran Rozada, quien aportó el contexto histórico, el alcalde Emilio García Longo, la cantante y actriz Lilian de Celis, y los cineastas Alberto Pardo y Fran Longoria, este último responsable de la grabación y dirección final del trabajo.
El acto de estreno reunió a una representación muy amplia de la comunidad: los alumnos protagonistas, sus familias, los mayores entrevistados con sus cuidadores y allegados, junto a personalidades del mundo cultural y antiguos educadores de la zona. Y es que, más allá del valor histórico del documental, el evento puso de relieve la poderosa conexión emocional que genera el séptimo arte.
Videollamada desde Nueva York
A lo largo del coloquio que siguió a la proyección, y en el que participó por videollamada desde Nueva York la autora del libro inspirador, Paquita Suárez Coalla, se destacó una idea común: por mucho que hayan cambiado los cines, el acceso a la cultura o las propias películas, la emoción, la ilusión y la sorpresa de la primera vez que uno fue al cine permanecen intactas en la memoria.
Se trató, en realidad, de una jornada que puso en valor la importancia de escuchar y dar voz a la sabiduría de los mayores, un aspecto que la propia Suárez Coalla subrayó insistiendo en la urgencia de hacer las preguntas necesarias antes de que sea tarde.
El público pide más
En ese sentido, también destacó el profundo respeto y la atención con la que los estudiantes escucharon a los mayores durante todo el proceso, un detalle que no pasó desapercibido y que fue clave para el éxito de la iniciativa.
Desde el público se animó a repetir y continuar con proyectos que sirvan de puente entre generaciones, demostrando que la historia local, cuando se cuenta en primera persona, adquiere una fuerza singular. La proyección cerró así un círculo que empezó con unas páginas en un aula y terminó, por ahora, con una pantalla que devolvió a Arriondas los ecos de sus salas de cine y, sobre todo, la voz de quienes las vivieron.
