Llanes renueva su reconocimiento como Ciudad Amiga de la Infancia hasta 2029

El Ayuntamiento de Llanes ha renovado oficialmente su reconocimiento como Ciudad Amiga de la Infancia para el período 2026-2029. La decisión fue adoptada el pasado 24 de noviembre por la Secretaría Permanente de la Iniciativa Ciudades Amigas de la Infancia, tras evaluar el trabajo y los compromisos del municipio en la promoción y garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Este renovado reconocimiento, comunicado oficialmente al alcalde de Llanes, Enrique Riestra, pone en valor el esfuerzo continuado del gobierno local por situar a la infancia y la adolescencia en el centro de sus políticas. La Iniciativa, impulsada por UNICEF España en alianza con el Ministerio de Juventud e Infancia, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el Instituto Universitario de Necesidades y Derechos de la Infancia y la Adolescencia (IUNDIA), destaca la importancia de crear entornos donde todo niño, niña y adolescente pueda desarrollarse plenamente.

Asignación de recursos

Ser una Ciudad Amiga de la Infancia implica compartir la visión de que el progreso de la infancia es el progreso de toda la sociedad. Llanes forma parte de una red de gobiernos locales que, en alianza con la ciudadanía y especialmente con los propios niños y niñas, trabajan estratégicamente para generar transformaciones reales en su bienestar, a través de la promoción de la participación infantil, la equidad y la asignación de recursos con enfoque de derechos. La firma del oportuno convenio formalizará los compromisos para el nuevo período y facilitará los nuevos elementos de visibilidad correspondientes. Asimismo, el Comité de UNICEF en Asturias mantendrá el contacto para informar sobre las acciones derivadas de este reconocimiento.

Trabajo colectivo

Desde la Secretaría Permanente y UNICEF España se ha trasladado al Ayuntamiento de Llanes la más cordial enhorabuena, agradeciendo el trabajo y el compromiso demostrados a lo largo de los años. Este logro es el resultado del esfuerzo de todo el equipo de gobierno municipal y de su apuesta por una política local que invierte en el presente y futuro de su infancia y, por tanto, de toda la comunidad.

Desde 2015 Llanes ha venido trabajando de manera constante en el desarrollo de políticas que atienden las necesidades y derechos de los más jóvenes, lo que ha permitido al municipio obtener este reconocimiento como Ciudad Amiga de la Infancia por UNICEF.