El sorprendente viaje digital e inmersivo al siglo XVI con el que Llanes se "vende" en Fitur
La iniciativa parte de un hecho real: la llegada al concejo de Leonor de Austria, hermana del emperador Carlos I, tras un accidentado viaje por mar
La Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Llanes que dirige la popular Aurora Aguilar llevará a Feria Internacional de Turismo (FITUR) el proyecto "Ruta Marinera de la Princesa". En palabras de la edil, es "una innovadora propuesta turística que transforma un episodio histórico real del año 1517 en una experiencia cultural, digital e inmersiva, diseñada para reforzar el posicionamiento de Llanes como destino de turismo narrativo, cultural y sostenible".
Tal como explica Aguilar, "la iniciativa parte de la llegada documentada a Llanes de Leonor de Austria, hermana del emperador Carlos I, tras un accidentado viaje por mar". A partir de este hecho histórico, recogido por el cronista Laurent Vital, el proyecto recrea el recorrido de la princesa por la villa marinera a través de una web-app interactiva, accesible mediante código QR y sin necesidad de descarga.
Performance en vivo
La ruta propone un viaje por siete enclaves emblemáticos del Llanes marinero del siglo XVI –la plaza de Santa Ana, la Cofradía de Mareantes, el puerto, la muralla, la basílica, el mirador de San Pedro, el puente y San Antón– combinando vídeos, narración histórica, mapas interactivos y paisajes sonoros, que convierten la visita en una experiencia sensorial y emocional.
Durante su presentación en FITUR, que correrá a cargo de la edil de Turismo llanisca este jueves, en el stand de Asturias, el proyecto contará con una performance en vivo, protagonizada por una actriz caracterizada como la princesa Leonor de Austria, que actuará como embajadora del relato y punto de conexión con visitantes y medios de comunicación. Además, la experiencia se completa con un elemento gastronómico singular: las "Saleas de Llanes", un dulce artesanal tradicional que incorpora un código QR y funciona como puerta de acceso a la ruta digital.
"Ruta Marinera de la Princesa"
La "Ruta Marinera de la Princesa" nace de la colaboración entre el Ayuntamiento de Llanes y la Cofradía de Pescadores "Santa Ana", y está concebida como un producto turístico permanente, integrado en la estrategia de turismo narrativo del municipio. Su objetivo es contribuir a la desestacionalización, diversificar la oferta cultural y poner en valor la memoria marinera de la villa mediante herramientas del siglo XXI.
Con esta propuesta, Llanes apuesta por un modelo de turismo que combina patrimonio, innovación y emoción, y que invita al visitante no solo a conocer el destino, sino a escucharlo, caminarlo y recordarlo.
