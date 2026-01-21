Santen Iberia plantará un bosque autóctono en Cue (Llanes)

La compañía farmacéutica Santen Iberia llevará a cabo este viernes una plantación de 100 árboles autóctonos en el bosque de Cue (Llanes,) a tres kilómetros de la playa, en colaboración con la consultora medioambiental Bosquia. Cada uno de los ejemplares estará dedicado a una persona del equipo de la empresa, como parte de una iniciativa vinculada a su estrategia de sostenibilidad y a la compensación de emisiones de CO2, aseguran desde la compañía.

La acción se enmarca en el compromiso de la compañía con la salud ocular y el respeto medioambiental. Según explica la empresa, el objetivo es contribuir a la regeneración del entorno natural y reforzar el vínculo entre ciencia, sostenibilidad e impacto social.

A la jornada está prevista la asistencia del doctor Samuel Laria, del Hospital Universitario Central de Asturias, así como de Nuria Llorente, Medical Representative de Santen Iberia, y Esther Moreno, Product Manager, que representarán a la compañía y

La iniciativa tiene su origen en el análisis del ciclo de vida del último estand de Santen y en la medición de su huella de carbono durante el Congreso Nacional de la Sociedad Española de Oftalmología (SEO) 2025, celebrado en Santiago de Compostela. En ese contexto, la empresa aplicó medidas de reducción del impacto ambiental mediante el uso de materiales reciclados, madera sostenible, iluminación LED y la eliminación total de plásticos. Este nuevo paso, señalan desde la compañía, busca complementar esas medidas con acciones de compensación ambiental. "Cada árbol representa una persona de nuestro equipo y un compromiso con el futuro", afirma Fernando Álvarez, director general de Santen Iberia sobre esta iniciativa en Llanes.