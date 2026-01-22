El emotivo vídeo presentado en Fitur que anima a disfrutar de Cangas de Onís "con los cinco sentidos"
La propuesta audiovisual invita a descubrir el concejo "con calma" y a vivir "experiencias auténticas"
"Cangas de Onís, haz que tenga sentido" es el nuevo lema turístico elegido por el Ayuntamiento, recogido en el video promocional presentado en el marco de Fitur 2026, con él se pretende que el visitante explore el concejo y todo lo que le rodea.
El vídeo propone una inmersión en la naturaleza, el paisanaje, folklore, gastronomía, arte, y todo lo que ello conlleva. "En este mundo acelerado de estrés, queremos que el viajero experimente con el disfrute de los cinco sentidos y se olvide de la tecnología para sentir Cangas de Onís", destacan las autoridades locales.
Imágenes cercanas y emotivas
La presentación del vídeo se desarrolló este miércoles, en el stand de Asturias en Fitur (Madrid). La propuesta audiovisual invita a descubrir el concejo "desde la cercanía, la sensibilidad y los sentidos", según las autoridades locales.
A través de imágenes cercanas y emotivas, el vídeo propone una mirada diferente al destino, alejándose de la promoción turística convencional para centrarse en cómo se vive una visita a Cangas de Onís. La pieza recorre el entorno del parque nacional de los Picos de Europa, con espacios emblemáticos como los lagos de Covadonga, y se detiene en la dimensión espiritual e histórica, con especial atención al entorno del santuario de Covadonga.
Conexión real con el territorio
La propuesta se completa con la presencia de la cultura, la gastronomía y los productos locales, mostrando la relación entre el paisaje, las tradiciones y la vida cotidiana. Con esta iniciativa, Cangas de Onís busca atraer a un turismo interesado en "conocer el destino con calma y en vivir experiencias auténticas".
El objetivo es que el visitante no se quede en una visita puntual, sino que se sumerja en el concejo, prolongue su estancia, y establezca una conexión real con el territorio, las personas y la forma de vida local.
La presentación en Fitur refuerza la apuesta de Cangas de Onís por una promoción turística basada en la experiencia, el significado y la identidad, una forma diferente de entender el viaje. El acto contó con la participación del alcalde de Cangas de Onís, José Manuel González, y de Salomé García, concejala de Turismo
