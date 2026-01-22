Ya hay fecha para la XXI Gala del deporte de Parres y la presentación de candidaturas está abierta
El evento se celebrará el sábado 28 de febrero a las 19:30 horas en la Casa de Cultura Benito Pérez Galdós de Arriondas
María Terente Nicieza
El Ayuntamiento de Parres ha anunciado la apertura del plazo de presentación de candidaturas para la XXI Gala del Deporte del año 2025, que se celebrará el sábado 28 de febrero a las 19:30 horas en la Casa de Cultura Benito Pérez Galdós de Arriondas.
Los vecinos y asociaciones de la localidad tienen hasta el viernes 6 de febrero para presentar sus propuestas en el Registro General del Ayuntamiento, que atenderá las solicitudes de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 14:00 horas.
Las candidaturas podrán optar a alguna de las seis categorías establecidas para esta edición: mejor deportista masculino, mejor deportista femenina, mejor club, mejor promesa masculino, mejor promesa femenina y reconocimiento a la trayectoria deportiva.
La gala reconoce anualmente el esfuerzo y los logros de los deportistas y entidades del concejo de Parres, consolidándose como uno de los actos deportivos más destacados del concejo. El evento del 28 de febrero servirá para poner en valor el trabajo de todos los candidatos y premiar a los finalistas en cada una de las modalidades convocadas.
