Ribadesella es zona tensionada, pero el Principado no intervendrá el mercado del alquiler por el rechazo del Ayuntamiento

La capital del municipio de Ribadesella fue identificada como una "zona de mercado residencial tensionado" en un estudio encargado por el Gobierno del Principado, pero no recibirá esa calificación por el rechazo frontal del Ayuntamiento. El diagnóstico, que había elaborado la consultoría Runitek Ingenieros, se basaba en la Ley de derecho a la vivienda, y abría la puerta a la aplicación de medidas de control sobre los precios del alquiler en la localidad durante un periodo mínimo de tres años.

Pese a que la Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos tiene las competencias en la materia y podría declarar a la villa como zona tensionada, la decisión del titular del departamento, Ovidio Zapico, de consensuar con los ayuntamientos afectados la declaración ha descartado esa opción.

El análisis concluía que la capital riosellana cumple con los dos criterios objetivos establecidos por la normativa vigente para declarar un área bajo tensión, lo que refleja las dificultades de acceso a una vivienda asequible para una parte de su población.

La legislación autonómica define como "zona tensionada" aquel espacio en el que existe un riesgo claro de desabastecimiento de vivienda para los residentes, en condiciones asequibles. Para determinarlo, se exige el cumplimiento de al menos uno de dos indicadores clave. El primero evalúa el esfuerzo económico que supone la vivienda, considerando tensionado un territorio si el coste medio del alquiler o de la hipoteca, sumado a los gastos básicos de suministros, supera el 30% de los ingresos medios de los hogares.

Evolución de los precios

El segundo criterio se centra en la evolución de los precios, y requiere que el incremento acumulado del coste de la compra o el alquiler en los últimos cinco años supere en al menos tres puntos porcentuales al aumento del Índice de Precios al Consumo (IPC) en Asturias.

En el caso de Ribadesella, el estudio había constatado que se dan ambas circunstancias. Según el estudio, el precio medio del alquiler, una vez deflactado a junio de 2023, se situaba en 701 euros mensuales para una vivienda de 82 metros cuadrados. A esta cifra hay que sumar un gasto estimado en suministros básicos de 263 euros, lo que eleva el desembolso a 964 euros.

Frente a una renta media por hogar en el municipio de 2.496,07 euros, este gasto representa el 38,6% de los ingresos, claramente por encima del umbral del 30% que marca la ley. Y es que la metodología, al carecer de datos municipales sobre el importe de las hipotecas, se centró en el análisis del mercado del alquiler mediante la comparación de ofertas publicadas en portales inmobiliarios.

Tendencia alcista

Además, según el informe, el mercado de la compra también muestra una tendencia alcista muy pronunciada. El precio medio por metro cuadrado de la vivienda en Ribadesella pasó de 1.499,83 euros en 2019 a 1.783,58 euros en 2023, lo que supone un incremento del 18,92%. Más aún: en diciembre pasado, tal y como desveló LA NUEVA ESPAÑA, el precio medio en el concejo se situaba ya en 2.113 euros por metro cuadrado, el tercero más elevado de Asturias, solo por detrás de Gijón y Llanes.

Ese porcentaje supera con creces el límite del 15,90% requerido, que se calcula sumando tres puntos al crecimiento del IPC asturiano en ese mismo periodo, que fue del 12,90%. El notable repunte, especialmente intenso en los últimos ejercicios, confirma la presión sobre el mercado residencial en Ribadesella.

Noticias relacionadas

La declaración como zona tensionada tendrá en los municipios en los que se apruebe una vigencia inicial de tres años, prorrogable anualmente si persisten las circunstancias que la motivan. La legislación habilita a la administración autonómica a intervenir en el mercado de alquiler, con el objetivo de "garantizar el derecho a la vivienda y frenar la dinámica de precios que aleja a una parte de la población residente de la posibilidad de acceder a un techo".