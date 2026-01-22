Los tribunales anulan la liberación que un alcalde asturiano se dio a sí mismo y ordenan que devuelva todo lo cobrado, unos 60.000 euros

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha estimado el recurso de dos concejales del PP de Ribadedeva y ha declarado nulo de pleno derecho el acuerdo del pleno del Ayuntamiento que estableció una liberación"del 50% de la jornada para un miembro de la Corporación, con una retribución anual de 1.300 euros en 14 pagas. Además, anula la resolución de Alcaldía posterior que concretaba que el beneficiario era el propio alcalde, Jorge Martínez, de Juntos por Ribadedeva, y lo condena a devolver todas las cantidades abonadas, según el cálculo del PP, unos 60.000 euros, con los correspondientes intereses legales. El PP exige que se depuren responsabilidades. La sentencia no es firme: cabe interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo en el plazo de treinta días.

El conflicto judicial se remonta al pleno extraordinario celebrado el 31 de agosto de 2023. Los concejales Ignacio Garmendia Cano y Fernando del Barrio Romano, del Grupo Popular, impugnaron el acuerdo alegando que el punto concreto sobre la "determinación de dedicaciones" no estaba incluido de forma suficientemente clara en el orden del día de la convocatoria, que solo hacía referencia genérica a "Asistencias-Dietas".

Recursos de apelación

El tribunal de primera instancia ya dio la razón a los recurrentes en parte, declarando la nulidad del acuerdo, pero sin pronunciarse sobre la suerte de los actos derivados ni la devolución del dinero. Frente a esa sentencia, ambas partes presentaron recursos de apelación. El Ayuntamiento defendía la validez del procedimiento, argumentando que el asunto se había debatido, mientras que los ediles del PP pedían que se extendieran los efectos de la nulidad.

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA, en su sentencia, ha confirmado el vicio de origen. Los magistrados entienden que la falta de inclusión expresa del asunto en el orden del día de una sesión extraordinaria lesiona el derecho fundamental a la participación política de los ediles, garantizado por el artículo 23 de la Constitución.

Informe del secretario municipal

En su fundamentación, la Sala cita el informe del secretario municipal de 10 de noviembre de 2023, en el que reconocía que "efectivamente no se incluyó el acuerdo en el enunciado del Orden del Día" y que ello "puede dar lugar a confusión en el concejal que recibe la convocatoria y ser motivo de nulidad".

Por ello, el acuerdo adolece de una nulidad radical, no subsanable por el mero debate plenario realizado posteriormente. Además, el tribunal aplica el "efecto cascada", declarando también nula la resolución de Alcaldía de 19 de septiembre de 2023, que designaba al Alcalde como beneficiario, por depender directamente del acuerdo plenario anulado. Como consecuencia, se ordena la devolución de las cantidades percibidas. El fallo no impone costas a ninguna parte por la complejidad jurídica del caso.

Claro y contundente

Los ediles del PP celebran la sentencia y destacan que los jueces les dan la razón "en todos los aspectos" sobre los que avisaron y denunciaron al Alcalde desde septiembre de 2023 hasta el día de hoy". "El Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha sido claro y contundente: el acuerdo por el que el Alcalde se atribuyó una liberación parcial y retribución fue nulo de pleno derecho, vulnerando normas esenciales del procedimiento y lesionando el derecho de participación de los concejales. La justicia confirma, punto por punto, lo que nosotros hemos defendido desde el primer día: que se actuó al margen de la legalidad", subraya el portavoz municipal del PP en Ribadedeva, Ignacio Garmendia.

"Esta sentencia no es una cuestión menor ni un tecnicismo administrativo. El tribunal ordena anular el decreto que permitió el cobro, y obliga a devolver íntegramente las cantidades percibidas con intereses. Es la constatación de un uso irregular del poder público para beneficio propio, adoptado sin cobertura legal y prescindiendo de las reglas básicas de funcionamiento democrático del Pleno", añade Garmendia.

Responsabilidades políticas

"Es la primera vez en la historia dela democracia asturiana que un alcalde se ve obligado a devolver cantidades percibidas de manera indebida en un caso similar", destaca el portavoz del PP, que exige "responsabilidades políticas inmediatas".

Noticias relacionadas

"La reiteración de decisiones contrarias a derecho, adoptadas con pleno conocimiento de su irregularidad y en beneficio propio, constituye un comportamiento incompatible con los principios de legalidad, transparencia y buena administración. Ribadedeva y sus vecinos se merecen un gobierno ejemplar, no uno que tenga que ser corregido en los tribunales", concluye el concejal del PP.