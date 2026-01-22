El vídeo que invita a viajar en el tiempo hasta el corazón del siglo XVI en Llanes

En 1517, una tormenta desvió el rumbo de un barco real y cambió por unos días la historia de Llanes. A bordo viajaba Leonor de Austria, hermana del emperador Carlos I, y su accidentada llegada a la villa marinera, documentada por el cronista Laurent Vital, se convierte ahora en el hilo conductor de una innovadora apuesta turística.

Este jueves, en el stand de Asturias en la Feria Internacional de Turismo (FITUR), Llanes trasladará a visitantes y profesionales al pasado con el lanzamiento de la "Ruta Marinera de la Princesa", un proyecto que fusiona patrimonio, relato histórico y herramientas digitales para ofrecer una experiencia sensorial única.

El recorrido: siete escenarios

Los visitantes podrán seguir los pasos de la princesa a través de siete enclaves del Llanes del siglo XVI: la plaza de Santa Ana, la Cofradía de Mareantes, el puerto, la muralla, la basílica, el mirador de San Pedro, el puente y San Antón.

La magia reside en cómo se revive este recorrido: mediante una web-app interactiva accesible con un simple código QR, que combina vídeo, narración histórica, mapas interactivos y paisajes sonoros para una inmersión total que convierte la visita en una experiencia sensorial y emocional.

Puerto deportivo de Llanes. / Ramón Díaz

La presentación de Llanes en FITUR 2026 contará además con un elemento extraordinario: una actriz caracterizada como Leonor de Austria actuará como anfitriona y embajadora de la ruta, interactuando con el público y dando vida al relato ante medios de comunicación.

Además, la tradición gastronómica se alía con la tecnología a través de las "saleas de Llanes". Este dulce artesanal llevará incorporado un código QR que actúa como llave de acceso a la experiencia digital, fusionando el sabor tradicional con la innovación.

Proyecto estratégico y colaborativo

La concejala de Turismo, Aurora Aguilar, destaca que esta ruta "está diseñada para consolidar a Llanes como un destino de turismo narrativo, cultural y sostenible".

La “Ruta Marinera de la Princesa” nace de la colaboración entre el Ayuntamiento de Llanes y la Cofradía de Pescadores, y está concebida como un producto turístico permanente, integrado en la estrategia de turismo narrativo del municipio.

Objetivo, desestacionalizar

Su objetivo es contribuir a la desestacionalización, diversificar la oferta cultural y poner en valor la memoria marinera de la villa mediante herramientas del siglo XXI. Con esta propuesta, Llanes no solo invita a conocer su historia, sino a escucharla, caminarla y vivirla en una experiencia que borra las fronteras entre el ayer y el hoy.

Noticias relacionadas

El proyecto es accesible a través de la web: https://llanestours.com/ruta-marinera-de-la-princesa/. Los distintos vídeos de los siete escenarios pueden visionarse también en Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCdhQytgJsW9yHw3emi6T5CQ