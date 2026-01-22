El vídeo que Ribadesella presentó en Fitur exhibe la belleza del concejo
Leticia Cué: "Las aldeas y los caminos revelan un paisaje vivo, modelado por el trabajo ganadero y agrícola"
"Ribadesella, tierra adentro" es el título de la campaña de promoción turística que el Ayuntamiento de Ribadesella ha presentado este miércoles, en el día inaugural de la Feria Internacional del Turismo (Fitur), que se celebra en Madrid hasta el próximo domingo.
El lanzamiento del audiovisual ha tenido lugar en el stand de Asturias en Fitur y ha sido presentado por la concejala de Turismo, Leticia Cué y el alcalde de Ribadesella, Paulo García. La campaña con imágenes de dron muestra el interior de Ribadesella, la zona rural, sin perder de vista el mar.
Vistas impresionantes
Ribadesella presume en esta promoción turística del territorio que alberga desde la costa, a las fronteras naturales con los municipios limítrofes. El paisaje, la riqueza natural, cultural, arquitectónica y etnográfica del territorio están presentes.
La zona rural toma protagonismo por méritos propios. Treinta y seis pueblos llenos de rincones interesantes, de vistas impresionantes, de arquitectura de tipología asturiana, hórreos y casonas, pero también de las personas que lo habitan.
Un destino ideal
Los pueblos, el trabajo del campo, las sendas, el Camino de Santiago, praderías, las cuevas más espectaculares, y las panorámicas que se divisan de playas y acantilados convierten el interior de Ribadesella en un destino ideal para el turismo rural que convive con los usos y costumbres de la vida de las diferentes localidades.
En la presentación, la concejala de Turismo ha incidido en que Ribadesella es reconocida por su espectacular corte de costa que, "lejos de ser el final, es el inicio de un territorio extenso, diverso y sorprendente que mantiene la identidad y la belleza de norte a sur y de este a oeste".
Situación estratégica
También se han mostrado imágenes de la oportunidad que te ofrece la situación estratégica del concejo de contemplar desde un mismo lugar, la belleza del mar y la espectacularidad de las montañas, con el telón de fondo de los Picos de Europa.
"Las aldeas y los caminos revelan un paisaje vivo, modelado por el trabajo ganadero y agrícola, mezclando extensiones de mantos verdes, con pequeñas localidades donde conviven las tradiciones y las actividades del sector primario, con el turismo", dijo Leticia Cué.
