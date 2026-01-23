Naves de Llanes celebra este sábado la fiesta de los teyeros, en honor a San Vicenti

La localidad de Naves, en el concejo de Llanes, ya tiene todo preparado para honrar este sábado a San Vicenti y celebrar la fiesta de los teyeros (antiguos artesanos fabricantes de tejas y ladrillos), recuperada hace unos años después de varias décadas de olvido. Esta era la única fiesta que disfrutaban los navizos que se iban a trabajar a la teyera desde marzo hasta octubre.

La celebración en honor a San Vicenti comenzara a las 13.00 horas, con una misa solemne, a la que seguirán una sesión vermú y una comida popular. Completarán el evento, a partir de las 19.00 horas, la romería y la verbena, amenizadas por el grupo "Da Silva". Habrá carpa con cañones de calor para espantar el frío en el aparcamiento de Cabañón.