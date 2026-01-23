Naves de Llanes celebra este sábado la fiesta de los teyeros, en honor a San Vicenti
La celebración fue recuperada hace unos años, después de varias décadas de olvido
LNE
Naves de Llanes
La localidad de Naves, en el concejo de Llanes, ya tiene todo preparado para honrar este sábado a San Vicenti y celebrar la fiesta de los teyeros (antiguos artesanos fabricantes de tejas y ladrillos), recuperada hace unos años después de varias décadas de olvido. Esta era la única fiesta que disfrutaban los navizos que se iban a trabajar a la teyera desde marzo hasta octubre.
La celebración en honor a San Vicenti comenzara a las 13.00 horas, con una misa solemne, a la que seguirán una sesión vermú y una comida popular. Completarán el evento, a partir de las 19.00 horas, la romería y la verbena, amenizadas por el grupo "Da Silva". Habrá carpa con cañones de calor para espantar el frío en el aparcamiento de Cabañón.
