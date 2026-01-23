Ribadesella, Cangas de Onís y Llanes recogen en Madrid la certificación de Calidad de la Oficina de Turismo

El alcalde de Ribadesella, Paulo García, y la concejala de Turismo, Leticia Cué, recogieron este jueves la certificación de calidad Q de Calidad Turística de la Oficina de Turismo, en un acto celebrado en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles de Madrid. El evento, que comenzó a las 21.00 horas, estuvo organizado por el Instituto para la Calidad Turística Española y la Sostenibilidad (ICTES).

Durante la ceremonia, que congregó a representantes de todo el sector turístico nacional, se hizo entrega de los Premios Q, galardones que reconocen el compromiso de empresas e instituciones con la excelencia en la gestión turística y la sostenibilidad del sector.

Ribadesella implantó el sistema de calidad Q en la Oficina de Turismo en 2005, consolidando así una trayectoria de excelencia que había iniciado un año antes con la obtención de la certificación de la Playa de Santa Marina. Desde entonces, han renovado anualmente sus distintivos, demostrando un compromiso continuado con la mejora de los servicios y la satisfacción del visitante.

El evento madrileño también sirvió para que otros municipios asturianos recogieran sus correspondientes certificaciones. Cangas de Onís y Llanes, ambos con una importante tradición turística en la región, participaron en la ceremonia y recibieron sus distintivos de calidad, reforzando la posición de Asturias como destino comprometido con la excelencia en el turismo.

Noticias relacionadas

El acto contó con la presencia de las máximas autoridades del ICTES, encabezadas por su presidente, Miguel Mirones Díez, y el director general, Fernando Fraile.