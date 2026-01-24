Una deuda histórica: el parque nacional promete una vez más que promulgará este año el plan rector de uso y gestión, que suma veinte de retraso y que se prometió hace quince

Promulgar el plan rector de uso y gestión (PRUG) del parque nacional de los Picos de Europa vuelve a ser, un año más, el principal objetivo de los gobiernos de Cantabria, Castilla y León y Asturias, que gestionan conjuntamente ese espacio protegido. Así se recoge en el Plan de actividades del área natural para este año, al que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA.

El parque nacional de los Picos de Europa suma 20 años sin plan rector, ya que el aprobado en su día, después de un larguísimo debate en torno a 33 borradores, fue anulado por los tribunales de justicia, porque no se acompañó con el régimen económico y de compensaciones, contra lo que exige la legislación vigente. Hace quince años, las autoridades prometieron que aprobarían un nuevo plan rector.

El Plan de actividades del parque nacional para 2026 expone la necesidad de aprobar el PRUG, que ya ha recibido un nuevo visto bueno del patronato del Parque, con los votos en contra de los representantes del Ayuntamiento de Cangas de Onís y los ecologistas, y la abstención de Onís.

Ampliar la Reserva de la Biosfera

La aprobación del PRUG permitirá, al fin, iniciar "los trabajos para la elaboración de los diferentes programas y subprogramas derivados del mismo, muy especialmente del Plan de autoprotección del parque nacional", recoge el texto. Asimismo, con el plan rector en vigor será posible continuar con el desarrollo de los trabajos para la determinación de la capacidad de acogida de los ámbitos más sensibles del parque nacional.

En concreto, podrá comenzar la fase de implantación de dos estudios ya realizados en 2021 y 2022, los de la capacidad de los lagos de Covadonga y la Ruta del Cares. El relativo a las pistas con regulación de uso requerirá de la puesta en marcha de la que establecerá el PRUG, recoge el documento.

Los rectores del parque nacional prevén también impulsar este año los trabajos necesarios para la ampliación de la Reserva de la Biosfera de Picos de Europa a los terrenos del parque nacional en las dos Peñamelleras. Y también los trabajos necesarios para la ampliación de la Zona de Especial Conservación (ZEC) "Picos de Europa" y continuar con la tramitación de la ampliación de esta figura de la Red Natura 2000 a los terrenos peñamelleranos.

Prevención de incendios

"Se va a trabajar, en coordinación con la Dirección General del Agua del MITECO, en la elaboración de los Planes de Gestión de las Reservas Lacustres de los lagos Enol y La Ercina, y de las Reservas Fluviales de las cabeceras de los ríos Sella y Cares" y "se valorará hacer consultas previas con los posibles sectores interesados en la promoción de la marca de calidad ‘Reserva de la Biosfera de Picos de Europa’, dentro del paraguas general de la marca ‘Reservas de la Biosfera Españolas’", indica el plan de actividades en el parque nacional para este año.

Además de actuaciones para la prevención de incendios, desbroces de matorral, quemas controladas, seguimiento de fauna (autóctona, invasora y doméstica) y construcción y mantenimiento de infraestructuras vinculadas a la ganadería tradicional, el Plan de actividades prevé decenas de acciones. Entre ellas, batidas para el control de la población de jabalíes; repoblación de la zona incendiada en La Caballar (Cabrales); apoyo a la reintroducción del quebrantahuesos; adecuación y mejora de la senda del Cares y la canal del Texu; adecuación y señalización de un nuevo sendero que una los diferentes Miradores del entorno de los lagos de Covadonga, y acondicionamiento del acceso peatonal a Pandébano.

Asimismo, "de disponerse de fondos para ello", se dotará de u nuevo sistema de depuración de aguas al refugio de Vegarredonda y de dos "servicios secos" al refugio de Urriellu.