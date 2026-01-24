El lamentable estado de esta carretera en el interior del parque nacional de los Picos de Europa
Vecinos y usuarios reclaman una intervención urgente en el vial, en el que la última mejora importante del firme se realizó en 2014
La carretera de Camarmeña, en el concejo de Cabrales, presenta un estado muy deficiente en algunos tramos. Vecinos de la localidad y usuarios del acceso demandan una nueva intervención.
La última mejora de importancia realizada sobre el firme de esta carretera, situada en el interior del parque nacional de los Picos de Europa, pero competencia del Principado, data del año 2014. Entonces, el Ejecutivo autonómico gastó 53.000 euros en la reparación del vial, que no había sido acondicionado desde su inauguración, en 1995.
El deterioro del firme tiene que ver con la elevada pendiente de la carretera, la sucesión de heladas en invierno y el paso de cientos de vehículos en verano.
Hsta 1995 Camarmeña no tuvo acceso rodado.
Suscríbete para seguir leyendo
- La DGT alerta del temporal y pide a los asturianos evitar desplazarse en coche
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener el otro elemento obligatorio en la guantera en caso de avería: la Guardia Civil vigila los coches asturianos
- Accidente ferroviario en Asturias: un convoy de cercanías se estampa contra un desprendimiento de tierras
- Entrega del bote de Pasapalabra: Antena 3 modifica así el horario del esperado momento para Manu
- Aterriza en Gijón la pastelería más moderna y colorida y que será la más grande: fecha de apertura y avisos para las colas
- Nuevo incidente en el AVE: Los viajeros de un tren de Asturias a Madrid, obligados a cambiar de convoy y a retroceder en el viaje
- Los usuarios de los patinetes bendicen la nueva norma municipal de Oviedo: «Ganamos en seguridad, las multas ayudan a que la gente cumpla»
- El inesperado regalo de la Seguridad Social: hasta cinco años extra cotizados si empezaste a trabajar antes de 2011