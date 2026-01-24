El lamentable estado de esta carretera en el interior del parque nacional de los Picos de Europa

La carretera de Camarmeña, en el concejo de Cabrales, presenta un estado muy deficiente en algunos tramos. Vecinos de la localidad y usuarios del acceso demandan una nueva intervención.

La última mejora de importancia realizada sobre el firme de esta carretera, situada en el interior del parque nacional de los Picos de Europa, pero competencia del Principado, data del año 2014. Entonces, el Ejecutivo autonómico gastó 53.000 euros en la reparación del vial, que no había sido acondicionado desde su inauguración, en 1995.

El deterioro del firme tiene que ver con la elevada pendiente de la carretera, la sucesión de heladas en invierno y el paso de cientos de vehículos en verano.

Hsta 1995 Camarmeña no tuvo acceso rodado.