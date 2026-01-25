Amieva da el pistoletazo de salida a las Jornadas de la Matanza y estos son los cuatro establecimientos participantes

Amieva volverá a convertirse este invierno en punto de encuentro para los amantes de la cocina tradicional asturiana con la celebración de la 27.ª edición de las Jornadas de la Matanza, una cita ya consolidada y declarada de interés turístico regional. La programación se desarrollará todos los fines de semana de febrero, aunque este año arrancará antes: comenzará el 31 de enero y se prolongará hasta el 28 de febrero. La propuesta mantiene el espíritu con el que nació esta iniciativa: reivindicar una cocina ligada al mundo rural y a la costumbre de reunirse alrededor de la mesa en los meses de invierno.

Las jornadas, organizadas por la Asociación de Turismo Alto Sella en colaboración con los establecimientos hosteleros de la zona, se articulan en torno a un menú degustación elaborado íntegramente con productos del cerdo. Podrá degustarse en cuatro restaurantes: Hotel restaurante del Alto Sella (Corigos), Hotel restaurante La Casona de Mestas (Ponga), Casa Severa (Sobrefoz) y el restaurante Puente Dobra (Tornín). El precio del menú será de 40 euros por persona adulta y 20 euros en el caso de los niños.

Nueve platos y postres caseros

La propuesta gastronómica constituye un recorrido completo por la cocina tradicional de la matanza y reúne elaboraciones que remiten a la despensa de siempre. El menú incluye boroña preñada, sopa de hígado, pote de berzas, manos de cerdo, lengua estofada, callos, picadillo, lomo frito y boronzu frito, además de postres caseros, vino y café. "Es un menú degustación, que consta de nueve platos, todos con productos del cerdo", explica la presidenta de la Asociación Alto Sella, Pilar Laria.

En esa apuesta por la cocina tradicional también pesa, según subraya la presidenta, el cuidado por la materia prima y por mantener la identidad del recetario. "La mayoría es todo con producto casero. Y si no, la mayor calidad que podemos conseguir", afirma Laria, en referencia a la selección de producto y a la adaptación de la elaboración a los requisitos sanitarios actuales. Las jornadas, añade, buscan diferenciarse precisamente por esa fidelidad al sabor de antes: "Hay 5.000 jornadas del cerdo, pero con los sabores de antes, como se hacía antes, ya no quedan".

Origen y tradición compartida

Las Jornadas de la Matanza fueron creadas en 1997 por el Ayuntamiento de Amieva junto con los restaurantes que había en ese momento en la zona. Con el paso de los años, la organización pasó a estar en manos de los propios hosteleros junto a la Asociación de Turismo Alto Sella. El objetivo, sin embargo, sigue siendo el mismo que en sus orígenes: "Para mantener la tradición y los sabores de antaño", resume la presidenta.

Laria recuerda además que la matanza fue durante décadas una pieza clave en la vida cotidiana de los pueblos, no solo como costumbre, sino como forma de garantizar el alimento. "Tradicionalmente en los pueblos era la medida de aprovisionamiento de comida para todo el año", explica, aludiendo a la importancia de aprovechar el cerdo y a la función que cumplían los embutidos en la despensa doméstica. Esa dimensión comunitaria de reunirse, colaborar y compartir es, precisamente, otra de las ideas que la asociación quiere mantener vivas con estas jornadas.

Más visitantes cada año

El tirón de la cita ha ido creciendo con el paso del tiempo, hasta convertirse en un reclamo que atrae a público fiel y a nuevos visitantes. La presidenta atribuye ese aumento al boca a boca y a la experiencia social que acompaña a las comidas de matanza. “La mejor publicidad es el boca a boca”, señala Laria, antes de detallar cómo se ha consolidado la asistencia: “Cada año la gente que viene, repite, incluso viene más de una vez durante el mes; unas veces vienen con la familia, otras veces con los amigos, y cada año hay gente nueva”.

Para sacar adelante las jornadas, la organización cuenta con apoyos y colaboraciones de distintas entidades. Entre ellas, Laria cita al Ayuntamiento de Amieva, la Caja Rural de Asturias y OTEA (Asociación de hostelería y turismo en Asturias) entre otros. Además, los restaurantes coordinan la elección del vino para trabajar con un mismo proveedor, que también colabora con las jornadas.

Con esta nueva edición, Amieva refuerza su papel como uno de los referentes gastronómicos del invierno asturiano, con una propuesta que combina cocina tradicional, producto y el espíritu de convivencia asociado a la matanza en los pueblos asturianos.