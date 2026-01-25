Héroes de cuatro patas demuestran en Llanes que la realidad supera la ficción: Blue, Truco y Ra en un desfile de precisión operativa

La pista cubierta del Colegio Peña Tú de Llanes acogió ayer sábado una demostración que funcionó como antídoto contra el romanticismo cinematográfico. El Servicio Cinológico de la Guardia Civil de Asturias y el Grupo Especial de Desactivación de Explosivos (GEDEX) desplegaron un desfile de precisión operativa que confirmó lo que los cineastas intuyen pero les resulta difícil capturar en celuloide: lo que ocurre en la realidad supera cualquier guion.

Bajo el título "Patrullas de Cine: Héroes de cuatro patas en acción", el evento reunió a decenas de curiosos, y numeroso público infantil, en el marco de las III Jornadas del Cine Asturiano. Durante 45 intensos minutos, tres binomios de elite Blue, Narco y Ra junto a sus guias, ejecutaron ejercicios que trasladaron el rigor del operativo real a un escenario público, demostrando la complejidad operativa y psicológica que sustenta el trabajo canino en seguridad.

Blue: rescate de precisión quirúrgica

El primero en actuar fue Blue, un Border Collie de 12 años, de presencia vigilante que protagonizó los ejercicios de Seguridad y Rescate. Su guía, el Guardia Civil Villa, dirigió al animal para deleite de los asistentes. Los espectadores pudieron observar cómo Blue y su guía parecen hablar solo con mirarse.

El Border Collie demostró la cualidad que hace insustituible a su raza en estos cometidos: la concentración casi obsesiva combinada con agilidad mental. En misiones reales de rescate en montaña, frecuentes en Asturias, donde los Picos de Europa y las condiciones adversas en invierno, son escenarios de accidentes, estos equipos representan la diferencia entre la vida y la muerte. Blue ayer hizo evidente por qué la Guardia Civil confía en él en operativos de máxima exigencia.

Truco: el olfato que no falla

El segundo acto fue protagonizado por Narco, un labrador negro de 6 años lleno de energía y hocico alerta. Su guía, el Guardia Civil Rasilla, dirigió al animal a través de una simulación que representaba un escenario de detección de drogas. Narco empleó la técnica de marcaje pasivo, dejando claro por qué es considerado un especialista de élite en su disciplina.

Esta técnica requiere que el animal señale el hallazgo sin vocalización adicional. Se trata de un protocolo fundamental en espacios donde la discreción operativa es vital, puertos, aeropuertos, paquetería, vehículos o incluso personas. Ayer, el público pudo ver a Narco ejecutar esta maniobra con una precisión que dejó impresionados a los asistentes.

Ra y el desafío de los explosivos

El tercer acto fue el más complejo operativamente: Ra, un pastor alemán de 4 años y envergadura monumental, se enfrentó a escenarios de detección explosiva. Su guía, el Guardia Civil Bazaga, coordinójunto a otrosresponsables del GEDEX, un ballet de precisión donde cada movimiento fue calculado.

Ra, señalizó el foco de amenaza potencial con una seguridad absoluta. Lo notable de su actuación, fue la sobriedad con la que lo hizo. No hubo movimientos exagerados; apenas el silencio profesional de un animal que comprende que su trabajo puede ser la diferencia entre un evento seguro y una tragedia.

A continuación entró en escena el robot del equipo GEDEX, cuyo objetivo fue trasladar la amenaza a una zona segura, en la que la explosión cause el menor daño posible. El modelo de la demostración, un Aunav-Miura, se ha incorporado recientemente a la dotación en Asturias.

Tras el delicado trayecto efectuado por el robot, el guardia Civil Jorge, con formación en NRBQ (nuclear, radiológico, bacteriológico y químico) provisto de un traje especial para la actuación, efectuó mediciones en el aire para descartar riesgos de contaminación en la mochila sospechosa.

Por último, tras descartar riesgos químicos o bacteriológicos, un miembro del GEDEX, el Guardia Civil Benjamín, provisto de un traje antibomba de casi 50 kg. entró en plano para terminar la intervención, detonando el paquete sospechoso.

La coordinación entre Ra y Bazaga, por un lado, y la presencia de los especialistas, por otro, permitió al público comprender una realidad que pocas veces se documenta: estos equipos no actúan en aislamiento. Son parte de una cadena de mando donde decisiones, coordinación y protocolos entrelazan operativos complejos. El pastor alemán no está buscando explosivos; está siendo la primera línea de una infraestructura de seguridad que involucra a personas, tecnología y entrenamiento de años.

La conexión cinematográfica

La exhibición de ayer en el marco de las III Jornadas del Cine Asturiano adquirió una dimensión completa con la ponencia previa "Huellas en el set: bienestar animal en rodajes" de Gerardo Vergara, veterinario y actor.

Lo que presenciaron ayer los asistentes en el patio del colegio Peña Tú de Llanes, fue lo opuesto: no ficción que simula realidad, sino realidad que desafía cualquier intento de ficcionalizarla.

Cuando Blue busca a una persona desaparecida, no hay montaje editorial; cuando Narco detecta un alijo de cocaína, no hay iluminación de estudio; cuando Ra señala un explosivo, no hay correcciones de color en posproducción.

La verdad operativa es más compleja, más exigente y, en última instancia, más cinematográfica que cualquier efecto digital.

Actuaciones recientes

La exhibición de Llanes ocurre en un momento en que el Servicio Cinológico ha estado en el foco mediático nacional. Durante la semana previa, perros del servicio participaron en operativos críticos de identificación forense tras el accidente ferroviario de Adamuz en Córdoba, donde colaboraron en la localización e identificación de restos humanos. Esa capacidad no es una destreza secundaria: es el peldaño más alto de la especialización canina, requiriendo años de preparación y una precisión que bordea lo improbable.

Ayer, en Llanes, el público asturiano pudo comprobar que esas capacidades no son excepcionales ni circunstanciales. Son resultado de un sistema de formación riguroso donde los guías requieren de un curso intensivo de seis meses en el Centro de Adiestramiento del Servicio Cinológico (ubicado en El Pardo, Madrid). La competencia por plazas es feroz: candidatos reportan competir contra más de 1000 aspirantes por apenas 12 puestos disponibles. Además: “estos animales continúan aprendiendo toda la vida, añadiendo habilidades según el escenario en el que les toque trabajar. No dejan de aprender nunca.” aseguró, el Guardia Civil Rasilla.

Relevancia territorial y operativa

En Asturias este grupo tiene cuatro subespecialidades con un total de 9 guías y 11 animales: GPEDEX, perros especialistas en la detección de explosivos, se encuentran en las bases de Oviedo y Gijón; Drogas también ubicados en Oviedo y Gijón; SYR especializados en seguridad y rescate con sede en Gijón; y por último Avalanchas que trabajan con el servicio de montaña (el GREIM de la Guardia Civil) en Mieres y Cangas de Onís.

Proyección

La exhibición de ayer tuvo una buena afluencia de público en la zona exterior del colegio Peña tú que a pesar de la lluvia disfrutaron de la pericia y profesionalidad de estos animales y sus guías. Los asistentes pudieron constatar de primera mano cómo funcionan estos binomios, desmitificando tanto el romanticismo que el cine proyecta sobre los perros policía como el desconocimiento que rodea su verdadera complejidad operativa.

La sesión ofreció una experiencia realista y necesaria: la realidad del trabajo canino especializado no admite segundas tomas. Blue, Narco y Ra no son personajes que puedan ser mejorados o editados. Son profesionales cuyo trabajo resiste cualquier escrutinio.

Estos profesionales, lograron recordarnos ayer, que algunos trabajos no requieren ficción para ser extraordinarios.