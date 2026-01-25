Llanes despide a Marujina "la del estanco de Nueva", una mujer muy querida en el concejo

Llanes llora a María del Amparo Conde del Campo, que falleció este sábado en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), a los 70 años. Era conocida popularmente como Marujina "la del estanco de Nueva", en referencia al negocio que regentó durante años en la localidad llanisca. El funeral será este lunes, a las 12:30 horas, en la iglesia de San Jorge de Nueva.

Los vecinos la recuerdan como "una persona carismática, entrañable y querida", todo un referente para la comunidad llanisca por su carácter participativo en multitud de eventos e iniciativas. Seguidora del Valencia Club de Fútbol, la fallecida era muy aficionada a viajar y organizaba periplos por medio mundo.

Durante décadas regentó el estanco ubicado en la plaza Laverde Ruiz de Nueva de Llanes. Precisamente por su trayectoria fue reconocida por el Ayuntamiento de Llanes en 2018 y en el marco de los XXVI Premios de Turismo. Con tal motivo atendió a LA NUEVA ESPAÑA y admitió que no se esperaba el reconocimiento. Se definía entonces como "una mujer de carácter muy fuerte" y apasionada del trato con los clientes, lo mejor de su día a día, confesaba.

Noticias relacionadas

"Me gusta mucho viajar y hacer que la gente viaje", señaló por aquel entonces a preguntas de este periódico. Irán, Líbano, Tailandia o Siria fueron algunos de los destinos a los que llevó a sus amigos, siempre llevando Llanes por bandera. Y en su Llanes natal será recordada para siempre.