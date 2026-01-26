El Ayuntamiento de Llanes concluye las obras para la mejora de la red de abastecimiento de agua en el barrio de Triana, en Nueva

El Ayuntamiento de Llanes concluyó la pasada semana las obras para el desvío de una tubería y mejora de la red de abastecimiento de agua en el barrio de Triana, en la localidad de Nueva. Estas obras habían sido adjudicadas por un importe de 16.126,06 euros a la empresa Asturagua S.A.U.

La actuación ejecutada ha consistido en retirar el trazado previo, que discurría por una zona privada y sobre un tejado, para instalar una nueva conducción en zona de dominio público, mejorando así su accesibilidad y mantenimiento.

La obra, que se desarrolló a lo largo de 94 metros lineales, fue ejecutada en varios tramos, comprendiendo trabajos manuales y mecanizados. Entre ellos labres de desbroce, apertura de zanjas de 40x60 cm con mini retroexcavadora, demolición y construcción de cunetas, así como la reposición del pavimento afectado.

Noticias relacionadas

Tras la colocación de la nueva tubería, las zanjas se rellenaron con capas de arena y material de rechazo, para finalizar con la reposición completa de la calzada con aglomerado asfáltico en una longitud de 100 metros.