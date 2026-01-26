La Benéfica apuesta por "tejer comunidad" para resolver los problemas que afectan a la comarca oriental

La Benéfica de Piloña concluyó este sábado la última sesión de un proyecto ambicioso que ha reunido a decenas de personas a lo largo de varias sesiones para imaginar, reflexionar, sentir y, finalmente, actuar sobre el futuro del Oriente Asturiano. "El futuru entama equí" deja tras de sí no solo un proceso de reflexión colectiva, sino también los cimientos de iniciativas concretas que buscan responder a los grandes desafíos de nuestro tiempo: la crisis ecosocial, el cambio climático, el problema de la vivienda y la necesidad de tejer comunidad en territorios que la ausencia ha desgastado.

Antía Seija, gestora cultural de La Benéfica, explica así el objetivo del proyecto: "El proyecto es un laboratorio de utopías comunitarias, que pretende mejorar o conectar con el territorio del Oriente Asturiano y crear red, sobre todo de cara a la crisis ecosocial". La idea era juntar a gente y proponer ideas para la crisis ecosocial, para la transición verde, todo el tema del cambio climático, todo el problema de la vivienda, problemas que están dándose hoy en día, pensamos que una solución buena puede ser lo comunitario".

Laura Lucio, de la Asociación Altekio, abrió la jornada de ayer con una reflexión que captura el espíritu del laboratorio. Citando a Rebecca Solnit, señaló: "En tiempos de crisis la desesperanza es un lujo que no podemos permitirnos". Y eso fue lo que intentaron ayer, acercar el concepto de esperanza activa que logre generar el impulso y las iniciativas para acercarse a ese futuro deseado que empezaron imaginando en la primera sesión del proyecto.

La dinámica

El viaje de "El futuru entama equí" comenzó hace cuatro meses con una estructura clara dividida en cuatro sesiones. La primera sesión, denominada "Suaña", fue principalmente artística y en ella imaginaron cómo sería el futuro en el que les gustaría vivir.

La segunda sesión, "Reflexiona", profundizó en el análisis colectivo. "Fue más de análisis, más reflexivo. La segunda sesión tratamos de identificar las semillas que existen en el presente, que nos permiten alcanzar esos futuros deseados", explica Antía.

La tercera, "Siente", pivotó hacia lo emocional. "Fue de expresión, un poco más emocional, fue una dinamización de expresar emociones con respecto a la crisis que hay hoy en día, hicimos un foro abierto para trabajar desde las emociones. Permitir un espacio de reflexión, de debate y de compartir".

Ayer llegó el momento más crucial: "Actúa". "En esta última sesión, que es "Actúa", lo que buscamos es pensar qué podemos hacer desde el presente para alcanzar esos futuros deseados. Es el cierre, y la idea es aterrizar, coger propuestas que nos interesen e intentar aterrizarlas lo máximo posible y ver las fuerzas que hay, para ver si hay gente que se quiere juntar y llevarlas a cabo", subraya Antía.

Los principales temas de conversación y motivo de debate fueron la vivienda, la alimentación, el trabajo y muy especialmente, la creación de lazos y comunidad en un entorno rural vaciado, que pone difícil sacar adelante iniciativas a las generaciones que quieren volver a habitar estos espacios.

La participación

La respuesta ha sido muy buena, dejando patente la necesidad de espacios donde abordar las problemáticas que afrontamos como sociedad, de manera común. “El primer día tuvimos 70 personas, pero todos los días han estado entre 50 y 60 asistentes”, recuerda Antía.

Candy Snoek, una de las participantes, ha asistido a 3 de las cuatro sesiones del proyecto: "Si con estas propuestas llegamos a conocernos y conseguimos hacer una red para mover las iniciativas y proyectos que tenemos, ya es un avance". El espacio de conciliación que había habilitado fue determinante para muchos de los asistentes. "Vimos que había un espacio de conciliación, y eso nos animó a participar", explicó Kiara Contreras . La existencia de un espacio donde cuidar a los menores permitió que ellos pudieran estar presentes, activos y pensar en el futuro.

La comunidad como respuesta

Jorge Sánchez Cruzado, de la asociación Altekio, afirma: "La comunidad es algo fundamental para crear territorio, para construir, para responder a todos los retos que afrontamos como sociedad y que desde las instituciones solas no hay capacidad de responder. Entonces apostamos por construir comunidad, por acompañar procesos comunitarios y generar conversación para fortalecer una cuestión de relaciones y de vínculos".

Este mensaje no es retórica. En el Oriente Asturiano, donde la despoblación ha dejado cicatrices profundas, la idea de que la solución pasa por lo comunitario representa una apuesta decidida por otra forma de entender el desarrollo territorial. No se trata solo de esperar políticas desde arriba, sino de construir desde abajo, desde la capacidad creativa de quienes habitan estos territorios.

El verdadero desafío

El proyecto "El futuru entama equí" culminó ayer con comida comunitaria, con música y con la energía de quienes han dedicado horas a imaginar juntos. Pero, como reconoce Antía, el verdadero trabajo comienza ahora.

Noticias relacionadas

La cooperativa alimentaria, las iniciativas sobre vivienda comunitaria, los proyectos sobre cuidados colectivos: todas ellas son semillas plantadas. Algunas germinarán. Otras permanecerán dormidas, esperando las condiciones adecuadas. Pero todas ellas representan algo invaluable en territorios que durante mucho tiempo han visto partir a sus habitantes sin esperanza de futuro: la certeza de que otro mundo es posible, pero debemos crear comunidad para construirlo.