Ayalga mantiene su estrella Michelin y apunta a la segunda con un equipo consolidado

Ayalga, el restaurante del Hotel Villa Rosario (Ribadesella), niega cualquier escenario de cierre y reivindica la continuidad de un proyecto “con equipo consolidado”, pese a la salida de Marcos Granda. El director del establecimiento, Arnaldo Eyaralar, asegura que la ambición sigue intacta: “Nosotros queremos una segunda estrella”.

Un mensaje: continuidad

La dirección del hotel enmarca el relevo como un ajuste natural tras la desvinculación de Granda, una salida que fue publicada a mediados de enero y que marcó el final de su etapa en el proyecto. “Marcos era un buen compañero de viaje, que tiene mucho trabajo y muchas historias, y ha tenido que dejarlo.” remarca el director.

Para Eyaralar, el ruido alrededor de un supuesto cierre responde a una lectura errónea de lo ocurrido: “Es que por respeto a Israel, jefe de cocina con una estrella Michelin, desde el año 2021, vamos, y la gente del hotel, que dice, pero bueno, ¿cómo que vamos a cerrar esto? Son cosas que se comunicaron mal, y la gente lo interpretó mal.”

La estrella y la hoja de ruta

El director remarca que el reconocimiento no depende de nombres propios ajenos a la cocina actual del restaurante: “La estrella Michelin la ganamos con el chef Israel Moreno. Y además, en estos dos últimos años hemos invertido 150.000 euros en reforma del restaurante. El camino que llevamos, la proyección... Nosotros queremos sacar una segunda estrella.”

En esa línea, insiste en que el restaurante mantiene su identidad y su estructura dentro del hotel: “La estrella es del restaurante Ayalga y del chef Israel Moreno, que ambos están en el proyecto. Y el restaurante Ayalga es el restaurante del Hotel Villa Rosario, que sigue abierto.”

Equipo consolidado y nueva sumiller

El restaurante subraya que el día a día se apoya en un equipo plenamente consolidado, con Israel Moreno al frente de los fogones y la incorporación de la sumiller Rocío Caballero para reforzar la sala y la bodega tras la salida de Granda. La dirección sostiene que el objetivo inmediato no es solo preservar el nivel alcanzado, sino elevarlo para lograr en unos 3 o 4 años la segunda estrella Michelin.