Llanes, lugar de interés cinematográfico

El Ayuntamiento de Llanes acogió ayer la entrega física del premio LIC (Lugar de Interés Cinematográfico), un reconocimiento concedido al concejo en 2023 dentro de la primera edición de esta distinción impulsada por las academias de cine y audiovisual de la península. El acto se celebró en la Casa Consistorial en el marco del “Oriéntate, V Festival de Cine Asturiano de Llanes”, con presencia del alcalde, Enrique Riestra; la presidenta de la Academia del Cine Asturiano, Graciela Mier; y la concejala de Cultura, Priscila Alonso, además de miembros de la corporación municipal y representantes de la organización del festival.

Distinción

El distintivo LIC nació en el otoño de 2023 durante el VII Encuentro de Academias de Cine y Audiovisual celebrado en Ourense, donde ocho academias presentaron el proyecto y distinguieron por primera vez ocho localizaciones de España y Portugal, entre ellas Llanes como enclave LIC de Asturias. La iniciativa reconoce espacios de especial relevancia para la industria audiovisual por su valor fílmico, su importancia histórica o su significado simbólico, con el objetivo de preservar y promover lugares vinculados a la identidad cinematográfica peninsular.

Llanes como “plató permanente”

Durante su intervención, Riestra agradeció la concesión del galardón y subrayó que “valida no solo la belleza objetiva de nuestro territorio, sino esa cualidad intangible que convierte un paisaje en un escenario perfecto para la narración, la emoción y el arte”, al tiempo que reivindicó el compromiso municipal con la conservación del entorno “frente a quienes solo ven en nuestro territorio un activo económico para la especulación”. El alcalde añadió también que “la enseñanza que nos pueden dar este tipo de reconocimiento es que vivimos en un lugar que tenemos la obligación de preservar”.

Nuevos proyectos culturales

Priscila Alonso situó el premio en el marco de la estrategia cultural local y puso el foco en el proyecto Cinemar, que, según indicó, aspira a convertirse en “sede idónea” para el festival Oriéntate y para futuras iniciativas. La edil señaló además la necesidad de actualizar la ruta “Llanes de Cine”: “es uno de los retos que tenemos, posicionarlo de una forma más actual porque van cambiando los años y mejorarlo a la hora de que los visitantes puedan acceder a ella y tener esa información más directa, así que sí que tenemos que darle un empujón y estamos viendo a ver qué propuestas podemos ir creando”.

“Una deuda pendiente”: el galardón físico

Por su parte, Graciela Mier recordó el carácter simbólico del acto al recibir el reconocimiento: “Era una deuda que teníamos pendiente, el tener un galardón físico”, en alusión a que la distinción se otorgó en 2023 y se materializó ahora con la entrega. La presidenta de la Academia defendió que “tiene todo el sentido que esta iniciativa comenzara con Llanes”, una candidatura impulsada desde Asturias, y apeló a la larga relación del concejo con el cine: “Antes de que funcionara casi Lumière ya estaba Llanes con esas primeras impresiones. Se ha rodado muchísimo en Llanes y además películas de gran valor fílmico, series de televisión también y aspiramos a que otra vez esté situado en el sitio que debe estar”.

La filmografía que sustenta el reconocimiento incluye rodajes emblemáticos como "Remando al viento" (1987), de Gonzalo Suárez, con escenas en la playa de Borizu (Celorio), y "El Orfanato" (2007), de J. A. Bayona, con localizaciones como el Palacio de Partarríu (Villa Parres) y varias playas del concejo. El itinerario municipal “Llanes de Cine” reúne 25 enclaves señalizados en los que se rodaron más de 42 secuencias de 18 largometrajes, además de series y otros formatos.